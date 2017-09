iPhone 8: une rupture de stock déjà annoncée, les clients devront s'armer de patience

Dans seulement deux jours, le nouvel iPhone d'Apple, qui pourrait s'appeler iPhone Edition selon les rumeurs, sera présenté au public. Et d'ores et déjà, la rupture de stock est annoncée. Ainsi, selon les informations du Wall Street Journal, le nouveau bijou de la marque à la pomme pourrait sortir en magasins avec plusieurs semaines de retard ou être disponible qu'en très petite quantité. Un phénomène qui serait dû à des soucis de production.

En effet, toujours selon le quotidien, un mois de retard aurait été pris dans les usines de Foxconn Technology, la société en charge de l'assemblement de l'appareil. Alors pour être sûre de pouvoir livrer suffisamment d'unités lors du lancement du produit, cette dernière aurait même offert une prime à ses salariés dans le cas où ils l'aideraient à recruter. Le tout pour augmenter la capacité de production. Toutefois, ce n'est pas une première pour Apple qui a déjà connu le même problème l'année passée lors du lancement de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus. Certains sous-traitants d'Apple assuraient alors avoir du mal à fournir les composants nécessaires, leurs taux de production étant trop faible.

Les fans sont donc prévenus: ils devront probablement s'armer de patience pour acquérir le tout nouveau produit de l'entreprise dirigée par Tim Cook. Mais aussi faire des économies car ce dernier n'est pas à la portée de tous. Pour rappel, selon les informations divulguées par Benjamin Geskin, un utilisateur de Twitter qui a multiplié les fuites autour du téléphone portable, le nouvel iPhone d'Apple pourrait coûter aux alentours de 1.000 dollars.

A en croire ses propos, il faudra débourser 999 dollars (environ 840 euros) pour la version 64 Go et 1.099 dollars (923 euros) pour celui dont la capacité de stockage s'élève à 256 Go. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir encore plus de place sur leur portable, ils pourront se tourner vers le modèle 512 Go, vendu au prix de 1.199 dollars (1.0008 euros). En parallèle, deux autres appareils seront également présentés, lesquels devraient rester dans la gamme de prix des anciens produits de la firme de Cupertino.