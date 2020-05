iPhone, iPad, MacBook : 3 offres à ne pas manquer

Les bons plans affluent autour des produits de la marque Apple, et encore plus à l’occasion des French Days. Voici trois promotions à ne pas manquer chez Amazon et à la Fnac. Parmi ces dernières nous avons l’iPhone, l’iPad et le MacBook.

On peut être adepte de la marque Apple et avoir la patience de scruter les baisses de prix pour faire de bonnes affaires : quand c’est le cas, la récompense à la clé est souvent intéressante ! Pendant les French Days, nombreux sont les produits abordant la célèbre pomme qui s’affichent en promotion. Comme l’iPhone, l’iPad ou encore le MacBook.

L'iPhone XS : 33% de réduction

En ce moment à la Fnac, l’iPhone XS 64 Go passe de 1039 euros à 699 euros avec la livraison offerte. Ce smartphone de 5,8 pouces embarque une puce Apple A12 Bionic avec technologie Neural Engine, un double capteur photo principal de 12 + 12 mégapixels et un capteur secondaire de 7 mégapixels pour les selfies.

L’iPad 10,2 pouces : 8% de réduction

L’iPad 10,2 pouces avec un espace de stockage de 32 Go et une connectique WiFi passe quant à lui de 389 euros à 359 euros chez Amazon et, là aussi, la livraison est offerte. Il embarque un écran Retina tactile compatible avec l’Apple Pencil, une puce Apple A10 Fusion, des capteurs photo de 8 et 1,2 mégapixels ainsi qu’un système de verrouillage Touch ID. Adapté à tous les usages, cet iPad est un appareil qui devient vite indispensable au quotidien.

Le MacBook Pro 16 pouces : 11% de réduction

Enfin, le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9 et 9e génération, 16 Go de mémoire vive, SSD de 1 To et carte graphique AMD Radeon Pro 5500M avec mémoire GDDR6 est proposé à 2849 euros au lieu de 3199 euros, là aussi sur Amazon, et donc avec la livraison à domicile offerte. Il s’agit d’une machine destinée aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers exigeants, qui profite également de Touch Bar et de Touch ID.

A lire aussi : Amazon : 3 offres à ne pas manquer avant les French Days

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.