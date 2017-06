Ken s'offre un relooking: nouvelle garde robe et coiffure tendance

Des nouvelles poupées Ken pour tous les goûts. Mattel, la célèbre entreprise de jouets, propose une nouvelle gamme nommée "Barbie Fashionnista". Au total, 40 poupées, 7 formes de corps différentes, 11 couleurs de peau, 28 coupes de cheveux, et plusieurs couleurs de yeux.

En 2017, exit la mèche plaquée sur le côté. Dès le mois de septembre, les fans de l'amoureux de Barbie pourront trouver dans les magasins de jouets un Ken coiffé d'un "man bun" ("chignon pour garçon", en français), qui porte une chemise à carreaux, un jean slim et des lunettes.

Au-delà du style vestimentaire, le changement qui fait beaucoup parler est l'innovation des différentes corpulences des Ken: il y a le Ken "basique", le Ken "mince" et même le Ken un peu plus rond. Ce dernier est surnommé le "Dad Bod" ("être sexy même avec des bourrelets").

Mais sur les réseaux sociaux, c'est le chignon "man bun" de Ken qui fait le buzz. Un café de Brooklyn a même été jusqu'à annoncer que tout homme se présentant avec un "man bun" gagnerait un Ken gratuit. Sur Twitter, de nombreux internautes se sont moqués de cette coiffure.

Tomorrow at 25 Jay: Free @mattel Man Bun Ken dolls to all coffee lovers wearing their hair in buns. While supplies last! #barbie #kendoll pic.twitter.com/HAMgMQWKyr

— Brooklyn Roasting Co (@BklynRoasting) 20 juin 2017