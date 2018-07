La date de fin des soldes d'été 2018 par département

La date de fin des soldes d'été 2018 approche dans de nombreux départements. Pour d'autres, ils en sont plutôt au début. Toute la France n'est en effet pas logée à la même enseigne.

Certains départements du Sud du pays bénéficient en effet d'un régime dérogatoire avec des soldes plus tardifs. Cela afin que la période des promotions corresponde davantage à celle des vacances d'été et donc à la venue des touristes.

Dans la quasi-totalité des départements de France métropolitaine, les soldes ont débuté le mercredi 27 juin. D'une durée de six semaines, ils se termineront donc le mardi 7 août. Ce sera également la fin des soldes en ligne quel que soit le département.

Dans les Pyrénées-Orientales et Alpes-Maritimes, les dates des soldes ont été fixées du mercredi 4 juillet au mardi 14 août.

Enfin, les deux départements corses, qui n'ont débuté les soldes que le mercredi 11 juillet, pourront les poursuivre jusqu'au mardi 21 août.

Un régime encore différent peut s'applique aux collectivités d'Outre-Mer, qui en plus d'être des destinations touristiques pour plusieurs d'entre elles, se situent sous d'autres latitudes. La distinction entre soldes d'été et d'hiver n'a pas le même sens et les dates peuvent donc beaucoup varier par rapport à la métropole.

En Guadeloupe, les soldes se déroulent du samedi 29 septembre au vendredi 9 novembre 2018; en Martinique en Guyane du mercredi 4 octobre au mardi 14 novembre; à la Réunion du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre 2018 (il s'agit techniquement des soldes d'hiver); à Saint-Pierre-et-Miquelon elles ont débuté mercredi 18 juillet pour se terminer mardi 28 août 2018; et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018.

Ces soldes d'été sont donc les derniers qui dureront 6 semaines. A partir de l'édition hivernale de 2019, ils ne s'étaleront plus que sur quatre semaines. Les professionnels avaient également demandé que la date du dernier mercredi de juin soit avancée, mais elle a finalement été conservée.