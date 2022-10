La marque de montres françaises Charlie Paris

Née de la passion commune de deux amis d’enfance, Adrien et Ambroise, pour les belles pièces made in France, la marque d’horlogerie Charlie Paris présente depuis 2014 des montres haute couture, rendues accessibles au plus grand nombre. Découverte de cette marque créative et singulière qui fait la part belle à l’artisanat français. Charlie Paris, « le plus beau reste l’avenir »

Élégance raffinée à la française et prix accessibles

Charlie Paris, c’est une équipe de 15 personnes enthousiastes et animées par la volonté commune de proposer des montres présentant le meilleur de l’art de vivre à la française, et du design moderne. Tous les jeunes ont un jour eu envie de s’offrir cette fameuse montre tendance, brillante, luxueuse, mais hors de prix. Ambroise et Adrien ont fait le pari d’offrir ce bonheur au plus grand nombre, en répondant aux attentes de leur génération. L’aventure Charlie Paris commençait alors !

La France est le berceau de l’horlogerie européenne, et Charlie Paris a fait le pari d’entretenir ce patrimoine, de perpétuer un savoir-faire à la Française, et d’attacher une attention particulière à la qualité et à son système de production maîtrisé. Si les composants viennent aussi bien de Suisse (mouvements), d’Italie (cuir), du Japon (verre), l’assemblage est réalisé dans les ateliers Français. Plus qu’un accessoire, la montre devient objet de style, un compagnon de vie. Les bracelets interchangeables permettent de s’adapter à toutes nos humeurs. Ces montres nous accompagnent dans toutes nos aventures, et battent la mesure du rythme de la vie. Les smartphones ont remplacé les montres pour lire l'heure. Mais ces accessoires ont toujours autant de succès pour leur esthétisme.

Rien n’est laissé au hasard. Less is more. Chaque détail des montres Charlie Paris a son importance technique ou design. Elles s’inscrivent dans un équilibre parfait entre esprit sportif, élégance, et intemporalité. La Maison propose aussi bien des modèles en quartz, automatiques, ou solaires. Les montres automatiques Charlie Paris sont la représentation même d’une nouvelle génération consciente des enjeux écologiques, et à la frontière entre lifestyle et dynamique sportive.



Une marque engagée pour l’environnement

Marque ancrée dans la réalité des enjeux écologiques actuels, Charlie Paris s’attache à s’entourer d’acteurs engagés et respectueux de l’environnement. Les raffineries partenaires pour créer les bracelets des montres assurent une production responsable du cuir. Normes de sécurité, non-utilisation de substances nocives pour la santé, contrôle de la consommation et de l’énergie dans les processus de production, sont autant d’actions entreprises.

L’engagement est poussé jusqu’au packaging : carton recyclé, soudure avec de la colle sans solvant, transport par bateau, papier certifié FSC pour une gestion durable des forêts. Charlie Paris se dessine comme une marque ancrée dans son temps et affichant une volonté d’un business engagé.



Les montres automatiques, entre praticité, et modernité engagée

Dans cette démarche responsable, Charlie Paris a développé sa gamme de montres automatiques, moins polluantes que celles en quartz. Sans pile ou batterie, elles puisent leur énergie dans le mouvement de notre poignet, et ont une durée de vie plus longue, sans entretien particulier. Remontez là au premier port, puis l’énergie de votre poignet fera le reste de la magie. Les montres automatiques font le bonheur des amateurs de montres à la recherche d’un mécanisme ingénieux. Mêlant élégance et technicité, les montres automatiques Charlie Paris sont de véritables bijoux intemporels.

Charlie Paris a créé des modèles pour hommes et pour femmes qui s’adaptent à leur vie à 100 à l’heure.

S’inscrire dans le rythme de vie dynamique de toute une génération

Les montres automatiques Charlie Paris ont toutes en commun ce parfait mélange entre élégance et décontraction sportive. Parmi les derniers modèles raffinés présentés dans le catalogue, on retrouve la Concordia Nazaré Automatique étanche à 300 mètres, qui s’installe dans un design entre force, raffinement, dynamisme. Thomas Traversa s’est confronté aux plus grosses vagues d’Europe à Nazaré avec sa planche à voile, et portant fièrement au poignet ce modèle. Son cadran bleu fumé rappelle des souvenirs à tous les amoureux de sensations fortes et de glisse. Son verre en saphir bombé lui confère un ADN luxueux. Son accumulateur de lumière Superluminova vient éclairer élégamment les aiguilles et les index pour une lecture optimale et agréable même dans l’obscurité. Une prouesse de l’innovation et du design qui offre une réserve de marche de 38h.

Le modèle Initial Automatique s’adapte à tous les profils à la recherche de finesse et de sobriété. Plutôt jean basket ou en costume apprêté ? Grâce à sa finesse, à son côté épuré, et à son bracelet interchangeable, ce modèle ravit les amateurs d’accessoires discrets. Son boitier transparent permet d’admirer la mécanique et le calibre.

Côté féminin, on retrouve l’Aurore Automatique avec son bracelet en acier 316 L et son cadran bleu nuit ensoleillé. Il s’agit là de la sophistication à l’état pur pour vous accompagner, Mesdames, aussi bien tout du long des rendez-vous professionnels, que pendant les pauses au bord de la piscine.

Charlie Paris fait la part belle à l’artisanat français, tout en répondant aux besoins d’une nouvelle génération : s’offrir de belles pièces élégantes tout en faisant attention à leur porte-monnaie. Plus que la représentation du temps du passé, qui nous file entre les doigts, la montre est aujourd’hui un accessoire lifestyle à part entière. Les Français sont à la recherche de modèles abordables, élégants, intemporels, qui résistent à leur rythme de vie effréné, tout en encourageant une consommation durable. Les montres automatiques Charlie Paris s’inscrivent alors parfaitement dans cette idée.