La "Super Nintendo Classic Mini" déjà hackée, beaucoup plus de jeux disponibles

Ils ont trouvé la solution pour contourner les limites. Des petits malins sont parvenus à "hacker" la "Super Nintendo Classic Mini", la nouvelle console de Nintendo commercialisée depuis seulement une dizaine de jours. En effet, ils ont trouvé le moyen d'y installer n'importe quel jeu alors qu'elle se limite initialement à 21 titres préinstallés dans sa mémoire.

Sur Internet, l'un des hackers a d'ailleurs diffusé un tutoriel en Anglais (à voir ici) dans lequel il explique comment faire pour hacker la console. Mais ces manipulations peuvent toutefois être risquées car en cas de problème, les joueurs auront du mal à faire jouer la garantie. Et dans le pire des cas, la machine pourrait devenir totalement inutilisable.

Il est donc important de rester vigilant et de ne pas s'y risquer lorsque l'on est novice en la matière. Toutefois, d'après l'auteur de la vidéo, l'opération risque d'être simplifiée dans les prochaines semaines.

Pour celles et ceux qui seraient intéressés par l'achat de cette console, il faut savoir que la "Super Nintendo Classic Mini" possède le même aspect que la console d'origine des années 90. Seule sa taille change: elle est beaucoup plus petite. Elle est accompagnée de deux manettes Super Nintendo filaires pour profiter du mode multijoueur.

Et parmi les jeux déjà préinstallés se trouvent de grands classiques comme "Star Fox 2"," Super Mario Kart", "The Legend of Zelda: A Link to the Past", "Final Fantasy III", "Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting" ou "Donkey Kong Country".