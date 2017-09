La veste connectée de Levi's et Google en vente dès le 27 septembre (vidéo)

Attendue depuis des mois, elle débarque enfin dans les rayons. En vente dès le 27 septembre prochain, la veste connectée de Levi's, conçue avec Google, risque de séduire les nombreux férus de technologie car ce vêtement en jean, dont le tissu est sensible au toucher, permet de commander des objets à distance, tel un smartphone.

Il est par exemple possible de rejeter un appel téléphonique en tapotant sur une zone placée sur la manche ou encore de lancer une playlist musicale comme le montre la vidéo de présentation diffusée sur Internet. "Quand la veste détecte votre geste, le bouton envoie un signal sans fil à votre mobile" via le tissu lui-même, a expliqué la marque dans un communiqué précisant que cette technologie, "littéralement cousue dans la veste" permet "d'accéder à votre musique, votre système de navigation ou vos communications".

D'après les informations divulguées par la marque, ce projet a été rendu possible en mêlant des fils conducteurs aux matériaux habituels des vêtements lors du tissage. Une technique qui peut s'utiliser sur l'intégralité de l'habit ou bien seulement sur une partie. Côté esthétique, les fils peuvent être visibles ou invisibles selon l'envie du designer. La veste a été créée dans le cadre du "projet Jacquard" et a nécessité plusieurs années de conception.

D'un coût de 350 dollars (environ 300 euros) et disponible pour homme et pour femme, elle sera distribuée à partir de mercredi aux Etats-Unis et sur le site internet de la marque. Dans son communiqué, Levi’s a indiqué viser le marché des cyclistes avec ce produit. En effet, en portant cette veste, ils n’auraient ainsi plus besoin de quitter la route des yeux.