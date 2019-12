Le marché de la pergola en France

La pergola est un abri tendance qui permet de passer des moments de détente dans le jardin. Elle est particulièrement adaptée aux extérieurs des habitations. Dans cet article, nous allons parler de tout ce qu’il est important de savoir sur la pergola et son marché en France.

La pergola bioclimatique : la solution préférée des français

Au fil des années, les français privilégient la pergola bioclimatique pour leur aménagement extérieur. En effet, cette pergola apporte plusieurs avantages. Tout d’abord, elle s’adapte aux caractéristiques climatiques du site d’implantation. L’installation d’une pergola bioclimatique permet de tirer tous les avantages du lieu : lumière, chaleur, fraîcheur…

Aussi, elle est installée de manière à se prémunir des intempéries comme la pluie, la neige ou les vents tumultueux. La pergola bioclimatique dispose de plusieurs lames orientables. Ces dernières font office de toiture et vous permettent de réguler la chaleur, la lumière entrante, le degré d’humidité et le mouvement de l’air.

Aujourd’hui, la pergola bioclimatique représente 39 % de l’aménagement extérieur préféré des français. Elle devance largement la tonnelle (8 %), le store (7 %) ou encore la pergola classique (6 % seulement).

Étude du marché de la pergola en France

Au cours de l’année 2019, la vente de pergolas a bénéficié d’une croissance positive de plus de 14 % en volume. Elle reste sur la lancée d’une bonne dynamique qui est constatée depuis les dix dernières années.

Au cours des dernières années, il existe de plus en plus de services et d’intervenants sur le secteur de la pergola en aluminium. Ici, il peut s’agir des fabricants, des revendeurs ou encore des réparateurs. Tous ces acteurs veulent profiter d’un marché en pleine expansion qui attire de plus en plus de propriétaires.

La pergola bioclimatique est donc le produit phare de ce secteur. Elle connaît une croissance annuelle qui atteint les 17 %.

Mais en dehors de la pergola bioclimatique, c’est tout le secteur qui profite de l’élan du marché de la pergola. De ce fait, les pergolas en aluminium constatent une évolution de 10 % sur l’année 2019. Et les structures en bois et en fer bénéficient également d’une croissance importante en comparaison aux années précédentes.

Le marché de la pergola : un secteur concurrentiel

Le secteur de la pergola est un secteur concurrentiel qui attire de nouveaux acteurs chaque année. Chacun tente d’offrir aux clients une solution innovante et économique pour le confort extérieur.

Les vérandalistes, les gammistes ou encore les storistes pénètrent au sein du marché avec la ferme intention de bousculer les hiérarchies établies.

Cette concurrence permet aux différents acteurs de se surpasser et de proposer des solutions toujours plus originales afin de plaire aux consommateurs. Nous pouvons par exemple évoquer les pergolas connectées. Elles sont gérées à distance à l’aide d’un pilotage centralisé électrique avec télécommande. De cette façon, vous pouvez positionner les lames ou les stores de la pergola en fonction des conditions climatiques du moment.

Tous les dispositifs sont mis en place afin de vous protéger du soleil et de bénéficier d’une température adéquate à tout moment.