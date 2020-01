Les bijouteries 2.0 viennent révolutionner le monde de la joaillerie !

Le secteur de la bijouterie en ligne a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Comme les autres secteurs d’activité, l’univers de la bijouterie a été révolutionné, notamment à travers le développement des bijouteries 2.0 qui connaissent aujourd'hui un grand succès auprès des consommateurs. Cette évolution a un impact sur l'univers de la joaillerie traditionnelle

Le développement des bijouteries 2.0 : un succès prévisible

Les bijoux sont des achats de luxe pour lesquels l’expérience utilisateur est importante. En effet, l'achat de bijoux est, pour la majorité des consommateurs, un acte réservé aux grandes occasions comme un anniversaire, un mariage, la Saint-Valentin, les fiançailles. Malgré le fait qu’un choix ou un essayage en boutique soit encore privilégié, les acheteurs plébiscitent de plus en plus l’achat en ligne offrant un large choix de bijoux à des prix plus attractifs.

Bijouteries 2.0 et joaillerie, quel changement ?

Avec le développement des bijouteries en ligne, les joailliers sont contraints de proposer une large variété de bijoux au meilleur prix. Les bijoux en diamant, en saphir, en rubis ou en émeraude deviennent ainsi accessibles à tous. C’est le cas par exemple de la bijouterie Belge BAUNAT qui propose sur son site web des diamants de haute qualité. Il est possible d’acheter en ligne des alliances, une bague de fiançailles ou encore des parures en or blanc et diamant. A l’ère du digital il est important pour ces sociétés de proposer une expérience 3D, toute la documentation relative au diamant acheté, son certificat d’origine. La transparence est primordiale pour ces consommateurs devenus de plus en plus exigeants.

Quel avenir pour la joaillerie avec la croissance de la bijouterie en ligne ?

La bijouterie en ligne et le monde de la joaillerie ont subi une grande révolution. Le secteur d’activité est devenu plus ouvert et plus concurrentiel que jamais. Les clients étant devenus très exigeants et connaisseurs, les joailliers se doivent de faire preuve d'originalité, de finesse et d'un savoir-faire inégalé, le tout au meilleur rapport qualité/prix.