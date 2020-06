Microsoft Surface : jusqu’à -31% sur les tablettes et PC hybrides chez Amazon

Les ordinateurs portables et tablettes hybrides de la gamme Microsoft Surface profitent actuellement de remises jusqu’à 31% chez Amazon. Si vous désirez vous équiper d’un modèle de ce genre, c’est le moment d’en profiter.

Avec sa gamme Surface, Microsoft propose une sélection de machines hybrides sous Windows 10 : des tablettes tactiles qui se transforment en ordinateurs portables, et des ordinateurs ultraportables très faciles à transporter. Amazon applique actuellement jusqu’à 31% de remise sur l’ensemble des machines proposées à la vente sur son site. Les remises sont, dans tous les cas, de plusieurs centaines d’euros : les stocks sont limités, il ne faut donc pas tarder si l’une des références proposées en promotion vous intéresse. On peut notamment citer le pack Microsoft Surface Pro 7, vendu exclusivement par Amazon, qui comprend la tablette tactile sous Windows 10, un stylet, une souris et un clavier type cover pour 1149 euros au lieu de 1364,97 euros.

Jusqu’à -31% sur la gamme Microsoft Surface chez Amazon

De son côté, le Microsoft Surface Laptop 3 de 13 pouces, avec processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage sur SSD est proposé à 1129 euros au lieu de 1449 euros. Il s’agit, là aussi, d’une machine qui embarque Windows 10. Le Microsoft Surface Pro X, qui se présente sous la forme d’une tablette tactile de 13 pouces et qui embarque un processeur SQ1, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage sur SSD et une connectivité 4G+, passe de 1169 euros à 929 euros. Enfin, pour les petits budgets, on peut également citer le Microsoft Surface Go LTE de 10 pouces, avec processeur Intel Pentium Gold, 8 Go de RAM et SSD de 128 Go, à 599 euros au lieu de 749 euros. Ce ne sont là que quelques exemples parmi la sélection en promotion chez Amazon.

