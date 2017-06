Le style "claquettes-chaussettes" de retour dans les cours de récré (vidéo)

Alors que l'on pensait que le combo "claquettes-chaussettes" était réservé exclusivement au cliché du touriste allemand en vadrouille, le rappeur Alrima a vu les choses autrement et a changé la mode. Dans son nouveau clip claquettes-chaussettes, il remet au goût du jour cette anomalie vestimentaire.

Depuis la sortie du single, les collégiens et lycéens s'en donnent à cœur joie dans les cours de récréation. Sur facebook, une employée d'un lycée de Nantes a alerté les internautes de l'ampleur du phénomène: "Ils viennent tous en claquettes-chaussettes" s'est amusée la jeune femme. Cette dernière a d'ailleurs demandé aux élèves la raison de cette mode, ils lui ont tous répondu que cela venait du clip du rappeur.

Avec plus d'1,5 million de vues sur Youtuben Alrima a réussi son pari. Il s'est d'ailleurs expliqué sur le choix de ce titre au Huffinghton Post: "On était de bonne humeur et on s'est dit que c'était le moment de lancer un rap sur les claquettes-chaussettes (...) On a pris ça comme un défi. C'était quitte ou double: soit la chanson fonctionne, soit on passe pour des guignols. Mais au final, personne ne regrette." Puis, il ajoute: "Ça fait des années qu'on en porte avec mes amis de la cité. Entre la classe et le confort, on a choisi. Le pied est posé sur la mousse, on est bien."

Sur les réseaux sociaux, les claquettes-chaussettes font également fureur. Les adolescents s'amusent à poster des photos de leur look.

L'été sera #chaussettesclaquettes #scoop #brigadedelamode #sarcelles #collectionété2017 Une publication partagée par @perezvitoriat le 27 Mai 2017 à 3h13 PDT

RT et je vais chercher ma pizza en Claquettes Chaussettes comme Alrima sur le TMax pic.twitter.com/5ltfahfX8w — Mani (@Mani_Prod) 8 juin 2017

A noter que même Rihanna a adopté ce style particulier. Elle est apparue avec des chaussettes dans ses claquettes avant de lancer dans la création de claquettes à fourrure et ensuite une collaboration avec la marque Puma.