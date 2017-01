Nintendo Switch: plus d'un mois avant sa mise en vente, le prix de la console est en chute libre

La nouvelle ravira peut-être les fans de Nintendo qui cherchent la bonne affaire, mais l’information est en réalité très inquiétante pour la firme de Kyoto: la Nintendo Switch, dernière console du géant japonais qui sera disponible le 3 mars prochain voit déjà son prix baisser… avant même sa mise sur le marché.

Lorsque le 13 janvier dernier la console chargée de succéder aux différentes versions de la Wii a été présentée, son prix de vente probable de 329,99 euros a rapidement créé une polémique dans le monde des observateurs du marché vidéoludique. La machine en effet, qui n’a que moyennement convaincu au niveau de son innovation (la combinaison entre une console de salon et une console portable ressemble furieusement à la dernière version de la Wii) et de l’offre de jeux à la sortie. Seuls deux titres seront en effet disponibles à la sortie: The Legend of Zelda, Breath of The Wild et 1-2 Switch.

Or, les principaux sites de vente sont déjà en train d’afficher des baisses des prix de vente. Le géant Amazon est en effet déjà passé sous la barre symbolique des 300 euros, en proposant la Switch à 299 euros. Elle était à vendre à 349 euros après la conférence de presse qui ne datait que de dix jours. Côté revendeur français, la Fnac a même été l’initaitrice du mouvement en étant la première à franchir la barre symbolique des 300 euros en affichant les 299 euros.

Problème, il reste presque un mois et demi avant que la console n’arrive, et rien n’assure que de nouvelles baisses n’interviennent pas, a fortiori si les précommandes n’affluent pas. Ce que semble d’ailleurs indiquer cette première baisse massive du prix…