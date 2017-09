Pour la fête de la bière, Adidas invente une chaussure imperméable à la bière… et au vomi! (vidéo)

La ville allemande de Munich va accueillir l'une de ses plus grandes traditions dans une dizaine de jours. Le 16 septembre marque en effet le top-départ de la fête de la bière, le fameux Oktoberfest. Les festivités s'étaleront jusqu'au 3 octobre. Pour ceux désirant y aller, il ne faudra pas oublier de mettre un beau costume bavarois et s'armer de bonnes chaussures. Pour cela, Adidas a peut-être trouvé LA solution.

La marque aux trois bandes a sorti à l'occasion de ce grand événement, qui réunit chaque année plus de six millions de visiteurs venant de toute l'Europe, un nouveau modèle de baskets résistantes à la bière… et au vomi!

Au niveau du design et des couleurs, rien de particulier à signaler, sauf peut-être que ces teintes de marrons et de beiges se marieront avec la tenue traditionnelle de l'Oktoberfest. Mais l'élément le plus important de ce modèle est donc qu'il sera imperméable aux liquides abrasifs.

Cette basket, baptisée "München", sera aussi dotée d'une double semelle confortable et imperméable également. Outre la couleur, qui rappelle aussi les différentes bières (blanche, blonde, brune et ambrée), des inscriptions sur la chaussure rendent hommage à cette boisson si populaire: le mot "Prost" (équivalent de "à votre santé" lorsqu'on trinque) est cousu sur le côté, juste à côté des trois incontournables bandes.

L'inconvénient dans tout ça? Il faudra débourser dans les 200 euros pour s'en procurer une paire. Dommage que le principe "d'happy hour" n'existe pas dans la mode.