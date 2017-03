Préservatifs, shampoings: quand la présidentielle s'immisce dans l'intimité des Français

On les voit partout: sur les plateaux télé, dans les journaux ou encore lors des meetings. Et désormais, c'est dans l'intimité des Français que les candidats à l'élection présidentielle vont s'immiscer. Alors que les débats télévisés ne cessent d'enflammer et de diviser l'opinion publique, certains ont souhaité introduire un peu de douceur dans la campagne électorale. A l'instar de la marque de préservatifs Callvin. Cette dernière a joué la carte de l'humour en lançant une collection aux couleurs des candidats à "l'érection présidentielle".

De gauche à droite en passant par les extrêmes et le centre, chacun pourra désormais afficher sa préférence, même sous la couette. Et les jeux de mots sont plutôt drôles. "La France Insoumise" de Jean-Luc Mélenchon est devenue "La Fesse Insoumise", Lutte ouvrière a changé pour "Turlute ouvrière" tandis que le PS, acronyme du Parti socialiste, s'est transformé en "Plan Sexe". Europe Ecologie-Les Verts a lui aussi été modifié en Europe Ecologie-Les Verges...

Pour celles et ceux qui seraient donc intéressés, les préservatifs de la marque Callvin sont disponibles dans tous les tabacs-presse de France et sur son site Internet au prix de 1,90 euro l'unité. L'occasion peut-être de faire remonter les ventes de capotes et de sensibiliser les jeunes à cette précaution. Car selon une étude menée par la mutuelle étudiante Smerep à l'occasion du Sidaction (24, 25 et 26 mars prochains), pas moins de 57% des étudiants et 42% des lycéens affirment ne pas utiliser pas systématiquement le préservatif. Pourtant, il s'agit du seul moyen efficace de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.

En parallèle, mais sans lien, la marque Générik a elle aussi souhaité faire un clin d'œil aux candidats à l'élection présidentielle. Destinée uniquement aux professionnels, elle vient de distribuer dans plus de 25.000 salons de coiffure français cinq petits flacons. Dessus, la caricature d'un des cinq candidats en course pour l'Elysée. Selon Libération, la marque a demandé aux coiffeurs, en échange, de répondre à la question suivante: "Selon vous, quel est le candidat qui représente le mieux les intérêts des coiffeurs?". Et c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête devant Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.