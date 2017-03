Sexe: découvrez le préservatif connecté qui mesure vos performances au lit

Les hommes pourront désormais savoir s'ils sont des bêtes de sexe. La marque British Condoms vient d'annoncer la commercialisation imminente d'un préservatif "intelligent " permettant de mesurer les performances sexuelles des hommes mais aussi de détecter les maladies sexuellement transmissibles (comme la chlamydia et la syphilis).

"Vous êtes-vous déjà posé la question du nombre de calories brûlées pendant vos rapports sexuels? Combien d'aller-retour? Leur vitesse? La durée de vos rapports? Leur fréquence? Combien de positions différentes observez-vous sur une semaine, un mois ou une année? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous situeriez-vous par rapport à d'autres personnes du monde entier?": de nombreuses questions auxquelles est censé répondre ce nouvel outil technologique.

Baptisé i.Con Smart Condom et contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas un préservatif. En réalité, il s'agit d'un anneau, réutilisable, à placer sur la base du préservatif. Son fabricant le décrit comme "extrêmement confortable, résistant à l'eau et léger". Et pour celles et ceux qui se posent la question, il se charge via USB. Quant à sa taille, elle est réglable.

Concrètement, ce nouvel outil utilise le bluetooth pour relayer les données collectées pendant l'acte sexuel qui seront ensuite disponibles via une application pour smartphone. "Toutes les données seront traitées de manière anonyme, mais les utilisateurs pourront partager, s’ils le veulent, leurs résultats avec leurs amis ou même tout le monde", a précisé le fabricant. Selon le Dailymail, plus de 90.000 personnes ont déjà passé commande. Il sera en vente au prix de 59,99 livres (69 euros) d'ici la fin de l'année.