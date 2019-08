Soldes d'été 2019: date de fin, bilan… tout savoir

Les soldes d'été 2019 se terminent en France ou du moins dans une majeure partie du pays. C'est donc l'heure pour les commerçants de dresser le bilan de cette période de promotion de six semaines.

Si les chiffres officiels seront communiqués à la fin du mois d'août, il est déjà possible d'avoir un petit aperçu des ventes de cette dernière édition.

Et comme souvent, le bilan devrait être en demi-teinte pour l'été 2019. Cette fois, les Gilets jaunes n'ont pas perturbé les ventes et alors que la Coupe du monde masculine avait aussi eu un impact négatif sur les ventes, les femmes n'ont pas eu le même effet.

Mais c'est cette fois la canicule qui a pénalisé les commerçants, particulièrement ceux des centres-villes. Les magasins des centres commerciaux ont par contre bénéficié des fortes chaleurs certainement grâce à l'air conditionné installé dans chacun de ces centres.

C'est tout de même la première fois en neuf mois que les ventes semblent augmenter: un bon signe pour les professionnels du secteur qui doivent faire face à la concurrence d'Internet. "Ces soldes ont été au minimum égales à l'année dernière, voire entre +3 et +10% selon les cas", s'est félicité le président de la Confédération des commerçants de France à France Inter ce mardi matin.

Les soldes ne sont cependant pas encore terminées même si les dates de fin varient selon les départements. Retrouvez ci-dessous les dates de fin des soldes d'été 2019 en France métropolitaine:

- Toute la France (sauf exceptions): mardi 6 août.

- Pyrénées-Orientales et Alpes-Maritimes: mardi 13 août.

- Corse: mardi 20 août.

Ces soldes d'été 2019 étaient les derniers à durer six semaines. Dès les soldes d'hiver 2020, la période ne sera plus que de quatre semaines afin de tenter de favoriser les commerçants toujours concurrencés par les vendeurs sur le web et leurs prix bas toute l'année.