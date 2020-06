Soldes d’été 2020 : pourquoi faudra-t-il attendre le 15 juillet ?

Les soldes d’été 2020 commenceront le 15 juillet et dureront quatre semaines, a annoncé le ministre de l’Economie et des Finances. Bruno Le Maire s’est expliqué sur ce report au micro de RTL.



Invité sur RTL ce mardi 2 juin, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé la date de début des soldes d’été 2020 : ça sera pour le 15 juillet. L’information était très attendue par les commerçants, durement touchés par de longues semaines de fermeture.



Des soldes retardés pour soutenir les petits commerces

« J’ai tenu à reporter la date des soldes pour tenir compte de la situation des petits commerces », a expliqué Bruno Le Maire. « [Ils] m’ont tous dit : On n'a pas fait un euro de chiffre d'affaires pendant trois mois, nous avons des trésoreries à sec. Laissez-nous un peu de temps pour reconstituer nos trésoreries. Si vous nous mettez les soldes tel que c’était prévu, à la fin du mois de juin, on n’aura pas le temps de reconstituer notre trésorerie. On va vendre à perte et on va se retrouver dans une situation financière difficile. »



« Donc, j’ai accédé à la demande des petits commerçants. Je sais que ça peut poser des difficultés pour d'autres grandes enseignes mais je pense qu’il est légitime de soutenir dans ces moments très particuliers ceux qui sont les plus faibles, ceux qui ont les trésoreries les plus menacées et donner trois semaines de plus en démarrant les soldes au 15 juillet pour quatre semaines, c’est permettre aux petits commerçants de reconstituer leur trésorerie. Je pense que c’est une question à la fois d’efficacité économique mais aussi de justice », a poursuivi le ministre.



Le ministre répond ainsi favorablement à la demande de plusieurs fédérations du commerce indépendant regroupées dans la Confédération des commerçants de France, qui avaient demandé, au début du mois de mars, le report du début des soldes d'été au 22 juillet.



Quant aux « grandes enseignes » qui pourraient déplorer ce report, ce sont les membres de la fédération Alliance du commerce, qui voulaient que les soldes d'été soient décalés « au plus tard le 1er juillet » pour assurer l'écoulement de leurs stocks de la collection Printemps-Été 2020, « exceptionnellement élevé(s) du fait de la fermeture des commerces non alimentaires depuis le 15 mars ».



La date de début des soldes d’été 2020 était initialement prévue au 24 juin. Notons que les soldes dureront quatre semaines, contre six habituellement, en vertu de l'application de la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises, en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020.