Soldes d'été 2017: les dates des deuxième et troisième démarques

C'est bientôt l'heure de faire des emplettes dans les magasins. Cette année, les soldes d'été commenceront le mercredi 28 juin prochain dans une majeure partie de la France métropolitaine pour se terminer plus d'un mois plus tard, le 8 août. L'occasion de faire des bonnes affaires et de renouveler au passage sa garde-robe. Très attendus par des milliers de Français, les soldes demandent toutefois une certaine organisation.

Ainsi, pour éviter les bains de foule et les prix trop élevés, certains décident donc de ne pas se ruer dans les boutiques les premiers jours. Par conséquent, ils attendent bien souvent les deuxième et troisième démarques pour commencer leur marathon. Pour rappel, il faut savoir que la première semaine correspond à la première démarque, période où les rabais sont en moyenne compris entre 30% et 40%. En règle générale, c'est lors de ses premiers jours que toutes les tailles sont encore disponibles.

La deuxième démarque, elle, arrive généralement une semaine à 10 jours après le début des soldes avec des rabais pouvant atteindre 50%. Considérée comme la période la plus intéressante, elle permet aux acheteurs de faire réellement de bonnes affaires avec un choix de vêtements encore conséquent. Les tailles les plus prisées sont toutefois moins disponibles. Enfin, la troisième démarque arrive la dernière semaine et propose aux clients des réductions supérieurs à 50%: c'est à cette période où les prix sont les plus avantageux mais où le choix de produits est très restreint.

A quelques jours des soldes, nombreux sont ceux qui trépignent d'impatience. Mais si certains vont débuter leurs achats prochainement, certains devront toutefois prendre leur mal en patience pour profiter des réductions et des petits prix. C'est notamment le cas des résidents des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales qui devront attendre le mercredi 5 juillet pour faire leurs achats (jusqu'au 15 août). En Corse également, les soldes d'été ne débuteront pas à la même période: ils commenceront le mercredi 12 juillet et prendront fin le mardi 22 août. Des exceptions dues aux situations particulières de ces départements et régions, très touristiques ou frontaliers.

Pour rappel, en outre-mer, les dates des soldes sont propres à chacune des localités et s'échelonnent de février à novembre selon les départements et leur hémisphère.