Soldes d'été 2019: les dates à connaître

Les soldes d'hiver se poursuivent et ne semblent pas pour l'instant être un franc succès pour les commerçants. Face à une période morose, qui promet de ne pas vider complètement les stocks, les regards se tournent déjà vers la prochaine période de soldes, celle de l'été 2019.

Et les dates de la période son déjà connues. Les soldes de l'été 2019 débuteront sur la majorité du territoire français le 26 juin 2019 pour s'achever le 30 juillet.

Là encore, certains départements feront exception à ce cadre général en ayant des dates particulières. Dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, la période de déstockage se tiendra du 3 juillet au 13 août. Dans les deux départements de la Corse, la période est également fixée au cœur de l'été (et de la période la plus intense pour le tourisme), soit entre 10 juillet et le 20 août.

Les soldes servent normalement aux détaillants à se séparer de leurs invendus. Ils sont devenus depuis un moment majeur dans le calendrier commercial même si leur importance tend à décroître. Miné par les manifestations des gilets jaunes, par la concurrence acharnée du commerce en ligne, voire par la mise en place du prélèvement à la source, les soldes d'hiver 2019 s'annoncent comme un échec remettant un peu plus en cause l'organisation jusque-là très codifiée de la période des soldes.