Soldes d'été: comment faire quand un article n'est "ni repris ni échangé"?

Les soldes d'été commencent ce mercredi 28 partout en France métropolitaine sauf dans les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et la Corse, qui devront prendre leur mal en patience. Les Français vont donc pouvoir profiter des réductions et bonnes affaires dans leurs boutiques préférées.

Mais il est parfois difficile de démêler le vrai du faux au milieu de toutes les réglementations qui entourent les soldes. Par exemple la formule "ni repris, ni échangé" va refaire son apparition, elle n'est pourtant pas toujours valable.

En effet, il est parfois possible de rendre un article, même acheté pendant les soldes et alors qu'il était précisé que son retour ne serait pas accepté. Pour les articles présentant un vice caché, un défaut qui n'est pas apparent lors de l'achat, le client peut demander un échange ou même un remboursement même s'il était spécifié que le produit ne serait "ni repris, ni échangé".

Il arrive aussi que l'ont achète un vêtement qui ne taille finalement pas bien. Si la mention "ni repris, ni échangé" était inscrite dans le magasin, un retour de l'article n'est pas envisageable. Cependant, le site du Service public précise qu'en "cas d'achat en magasin, il n'est pas possible d'exiger le remboursement ou l'échange d'un article soldé. Cependant, le vendeur peut accepter en faisant un geste commercial".

les réductions et les démarques dureront six semaines.