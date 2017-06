Soldes d'été: tout savoir sur les dates de début et de fin

Les soldes d'été approchent à grands pas pour une grande majorité de la France métropolitaine. Dès le mercredi 28, la chasse aux bonnes affaires sera ouverte dans la plus grande partie de l'Hexagone, pour certains départements, il faudra attendre un peu encore pour profiter des réductions et des petits prix.

Les dates des soldes d'été ont été fixées par le Code du commerce, comme pour les soldes d'hiver, difficile donc d'y déroger. Du mercredi 28 au mardi 8 août, les Français pourront faire leurs achats à moindre coût. Quant aux résidents des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales, ils devront attendre le mercredi 5 juillet et auront jusqu'au mardi 15 aout pour faire des affaires.

Les soldes d'été commenceront le mercredi 12 juillet et prendront fin le mardi 22 aout en Corse. Ces exceptions sont dues aux situations particulières de ces départements et régions, très touristiques ou frontaliers. En outre-mer, les dates des soldes sont propres à chacune des localités et s'échelonnent de février à novembre selon les départements et leur hémisphère.

Il est donc temps de se préparer avant la date fatidique. Tout d'abord il est préférable de faire un inventaire de sa garde robe, pour savoir exactement ce dont on a besoin et pourquoi pas vendre sur Internet les vêtements indésirables. Ensuite, beaucoup de personnes sont adeptes du repérage: quelques jours avant les soldes, celles-ci se rendent dans leurs magasins préférés pour définir les pièces indispensables à leurs achats. Cependant, d'autres ne veulent pas passer leur temps dans la cohue ambiante des premiers jours de soldes. Ceux-ci privilégient donc Internet, certains sites proposent d'ailleurs de faire ses achats un jour avant les soldes et de payer le panier valider le jour où commencent les promotions.