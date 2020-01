Soldes: les meilleures offres sur les smartphones Samsung, Apple, Huawei, Sony...

La période soldes d’hiver a débuté mercredi 8 janvier. Elle se poursuivra jusqu’au 4 février 2020. Il est encore temps de faire des bonnes affaires, notamment sur les smartphones. Zoom sur quelques-unes des meilleures promos chez les plus grands marchands et sur les plus grandes marques, de Samsung à Apple, en passant par Sony et Huawei.

Si vous souhaitez renouveler votre smartphone, c’est le bon moment. Les cybermarchands tels que la Fnac, Darty ou encore Rueducommerce, Rakuten et Amazon rivalisent de promo sur toutes les marques: que vous cherchiez un Samsung Galaxy, un iPhone d’Apple ou encore un Sony Xperia, un Huawei ou un Oppo, suivez le guide pour trouver la meilleure offre. Attention: durant les soldes, les marchands ne doivent, en principe, vendre que les produits qu’ils ont en stock. Les quantités sont donc a priori limitées et certaines des offres que nous vous proposons ici seront peut-être épuisées dans les jours à venir.

Sélection des meilleures soldes sur les smartphones Samsung

Très populaires pour la qualité de leur appareil photo et leur bon rapport qualité-prix, les smartphones Samsung restent relativement onéreux. La période des soldes est le bon moment pour s'offrir l'un des derniers nés de la marque. Voici les meilleures affaires à faire sur les Samsung Galaxy S9, S10 et Note.

Les meilleures soldes sur les iPhone d’Apple

Rarement soldés et très chers lorsqu'on les achète neufs, les iPhone d'Apple ont pourtant de nombreux inconditionnels qui apprécient tant le design de l'objet que ses performances et son ergonomie. Les soldes restent cependant assez rares. Nous en avons déniché quelques-unes chez Darty et à la Fnac.

A lire aussi : Soldes d'hiver 2020 : les meilleures offres sur les produits Apple

Notre sélection de soldes sur les Smartphones Nokia, Oppo, Huawei, Wiko, Xiaomi, Wiko ou encore LG et Sony

Si Apple et Samsung sont incontestablement les produits les plus populaires et, pour certains, les plus performants, d'autres marques proposent des Smartphones moins onéreux mais aussi efficaces pour l'utilisation quotidienne. Découvrez notre sélection des meilleures affaires sur de nombreuses marques et chez de nombreux marchands.