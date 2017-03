Sony annonce la fin de la production de la PS3 au Japon

Ce sera bientôt l'heure pour la PS3 de tirer sa révérence. Sony a annoncé ce vendredi 17 sur son site japonais, la fin de la production de la console de jeu. La date n'a pas encore été officiellement précisée, mais plusieurs médias spécialisés évoquent la fin du mois mars. Sortie le 11 novembre 2006 au Japon, la PS3 aura tenu dix ans et apporté de nombreuses améliorations remarquables à la PS2, le modèle précédent. En plus de son lecteur Blu-ray, et la possibilité de stocker des musiques et des films sur le disque dur interne de 60 Go de mémoire, elle a surtout amené le jeu en ligne depuis une console de salon qui constituait une révolution pour les utilisateurs de Sony.

Depuis 2013, la PS3 a cohabité avec la PS4, mais le temps semble venu de laisser la place à la console nouvelle génération. Malgré un départ très lent en raison de son prix exorbitant à sa sortie (599 euros), la PS3 s'est finalement vendue à pas moins de 86 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour s'en procurer une, il faudra désormais se tourner vers les stocks encore mis en vente dans les boutiques de jeux vidéo.

Reste à savoir maintenant si la PS4 affichera les mêmes scores de ventes que sa grande sœur. Moins innovante que l'était la PS3, elle possède l'avantage d'être bien plus abordable financièrement avec un prix qui s'élève à 300 euros en magasin.