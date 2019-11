Surconsommation et fausses promos : le Black Friday 2019 sera-t-il le dernier en France ?

A quelques semaines de Noël, les Français sont à l’affût des bonnes affaires et comptent profiter du Black Friday 2019. Mais y aura-t-il en France un Black Friday 2020 ? De nombreuses voix s’élèvent pour s’y opposer.

Depuis plusieurs semaines, les anti-Black Friday tâchent de se faire entendre, notamment via le collectif « Make Friday Green Again », constitué de 450 entreprises qui ont rejoint la marque de baskets française et responsable Faguo. Au lieu d’acheter des produits en promo, ce vendredi 29 novembre, ils incitent les consommateurs à trier, réparer, revendre et recycler ce qui ne les intéresse plus.

Une initiative qui fait écho à celle du contre-mouvement Block Friday ou à celle de son alternative lancée par GreenPeace, le « Green Friday ».

Un amendement #StopBlackFriday déposé par Delphine Batho

Si le Black Friday connaît un succès retentissant ces dernières années en France, il pourrait être menacé en France : la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho espère bien le faire interdire et a déposé l’amendement #StopBlackFriday au projet de loi anti-gaspillage en ce sens. Dans un entretien avec le site L’InfoDurable, la présidente de Génération écologie dénonce une vaste « opération à la gloire du consumérisme » qui impacte tout autant le consommateur que l’environnement.

Le Black Friday pousse-t-il à la surconsommation ?

Selon elle d’ailleurs, le Black Friday contourne les règles du code de la consommation : « Le caractère massif, national, coordonné de l’opération fait qu’on ne peut pas considérer que nous sommes dans le cadre classique de la promotion. » Elle relève également, comme l’avait fait l’association UFC-Que Choisir l’année dernière, que certains marchands affichent des promotions spectaculaires qui n’en sont pas réellement : pour tromper les consommateurs, certains n’hésitent pas à gonfler le prix d’origine des produits.

Pour Delphine Batho, les pratiques publicitaires agressives des marchands à l’occasion du Black Friday sont par ailleurs dangereuses pour les consommateurs : elles « induisent un sentiment de frustration permanent » et « conduisent à acheter plus » et « sans trop se poser de questions », conduisant parfois à des situations financières difficiles.

La députée écologiste rappelle qu’au contraire, il est désormais nécessaire que chacun consomme « moins et mieux » et soit particulièrement attentif à ce qu’il achète. Une nécessité pour notre environnement déjà largement saturé par notre tendance à la surconsommation.