Une application Ikea décrypte vos goûts et anticipe les tendances de la décoration intérieure

Il est toujours difficile de choisir un canapé ou une table sans avoir vu l’article et s’être assuré qu’il s’intégrera bien dans le salon. Une application Ikea, aide ses clients à mieux se décider. La réalité augmentée permet par exemple de prévisualiser l'ameublement directement dans son salon, découvrir l’espace occupé par les articles.

Cette application, très utile pour le client, mais aussi pour la marque suédoise, pourrait tirer partie des données collectées pour anticiper les tendances et ainsi adapter son catalogue.

Ikea Place : des fonctionnalités améliorées pour les décorateurs amateurs

L’application est équipée d’une intelligence artificielle capable de créer des collections complètes d’ameublement coordonné, pouvant inclure une chaise, un canapé, une table basse et une lampe, directement dans votre espace de vie.

La recherche visuelle est également possible. Téléchargez la photo d’une table que vous avez vue chez vos amis ou dans un magazine, et l’application cherche dans son catalogue l'article correspondant pour l’ajouter à vos produits préférés. La possibilité de rechercher à partir d’une image est aussi disponible depuis mi-juin chez Conforama. Le service permet aux clients de sélectionner des produits identiques ou similaires à la photo téléchargée.

La reconnaissance d’image pour prévoir les nouvelles tendances de la décoration

Selon Fast Company, ces données sont précieuses et pourraient permettre à Ikéa d’anticiper les tendances, mais aussi concevoir des produits plus en phase avec les besoins des clients. A partir des photos de ses utilisateurs, la marque pourrait identifier les articles en train de conquérir les intérieurs de ses clients et ainsi décider de les créer pour sa prochaine collection.

Pour Gerry Rogers, responsable de la transformation numérique chez Ikea, l’application est encore dans une phase d'expérimentation, et commence seulement à apprendre à faire des recommandations. Concernant la collecte de données, Gerry Rogers rassure : elles respectent la vie privée des utilisateurs. L’application analyse les tendances générales, et non les données personnelles.