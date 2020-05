Xiaomi : 3 offres à ne pas manquer pendant les French Days

La marque Xiaomi est à l’honneur durant les French Days : Cdiscount propose différents articles en promotion, qu’il est possible de commander dans la limite des stocks disponibles.

Xiaomi est une marque plébiscitée pour ses smartphones, qui affichent généralement un bon rapport qualité prix, mais il ne faut pas négliger les autres appareils qu’elle propose. En ce moment il y a de belles offres sur les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Airdots, la trottinette électrique M365 et le smartphone Xiaomi Mi 9T chez Cdiscount.

Les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Airdots à seulement 14€99

Cdiscount en met certain en avant à bons prix durant les French Days : c’est notamment le cas des écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Airdots, proposés à 14,99 euros en ce moment au lieu de 29,99 euros. Compatible avec tous les appareils dotés d’une connectique Bluetooth, cet accessoire permet d’écouter de la musique et de passer des appels en mode sans fil. Son autonomie s’élève à 12 heures avec son étui de chargement inclus.

La trottinette électrique Xiaomi M365 à seulement 319€99

De son côté, la trottinette électrique Xiaomi M365 est actuellement vendue au prix de 319,99 euros par Cdiscount, contre 349,99 euros habituellement. Ce modèle affiche une autonomie maximale de 30 kilomètres et monte jusqu’à une vitesse de 25 km/h, en accord avec la loi française. La Xiaomi M365 supporte un poids jusqu’à 120 kg et pèse 12,5 kg à vide. Elle est dotée d’un double système de freinage et d’un éclairage puissant à l’avant et à l’arrière.

Le smartphone Xiaomi Mi 9T avec 22% de réduction

Enfin, le smartphone Xiaomi Mi 9T passe de 389,99 euros à 304,99 euros dans sa version 128 Go en coloris bleu glacier. Il s’agit d’un smartphone sous Android 10, qui profite d’un écran de 6,39 pouces, de 6 Go de mémoire vive, d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730. Sa partie photo se compose d’un triple capteur photo de 48 + 13 + 8 mégapixels, et d’un capteur secondaire de 20 mégapixels.

A lire aussi : Découvrez 3 autres promotions disponibles pendant les French Days

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.