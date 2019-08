Compagnies aériennes en retard: le classement des mauvais élèves

Qui dit départ en vacances en avion, dit stress face aux retards probables et autres perturbations éventuelles.

Pour informer au mieux les voyageurs, le site FlightStats compile chaque mois des données en temps réel, notamment celles relatives au retard. Données qui permettent d'établir un classement des bons et des mauvais élèves concernant la ponctualité des vols.

A noter que le classement évoqué dans cet article concerne uniquement des voyages en Europe.

Ainsi, en juillet, c'est la compagnie aérienne grecque Aegean Airlines qui apparaît comme le cancre de la liste (qui comporte 24 noms) avec à peine plus de la moitié des vols qui arrivent à l'heure (52,43%). Un vol est considéré en retard s'il arrive un quart d'heure au moins après l'horaire initialement prévue.

Suivent ensuite TAP Portugal (53,27%), Thomas Cook Airlines (57,88%), TUI Airways (60,26%) et EasyJet (62,67%), qui complètent le top 5 des mauvais élèves.

Si on prend cette donnée dans l'autre sens, on découvre que la compagnie aérienne la plus ponctuelle est KLM avec 82,11% des vols qui arrivent parfaitement à l'heure.

KLM est suivie d'Iberia (79,46%), Alitalia (77,59%), Finnair (76,86%) et Air France (74,99%).

Parmi les compagnies européennes les plus connues, et les plus empruntées, on retrouve aussi British Airways qui parvient à faire atterrir 71,99% de ses avions à l'heure et Lufthansa avec ses 69,84%.