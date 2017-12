EasyJet: 15 nouvelles destinations en 2018 au départ de la France

EasyJet va prochainement augmenter sa présence en France: c'est ce que la compagnie aérienne a annoncé lundi 12 lors d'une conférence de presse. Au total, en 2018, elle va créer 15 nouvelles lignes depuis l'Hexagone, soit une augmentation de 7% de sa capacité en France. Concrètement, il y en aura sept nouvelles au départ de Bordeaux (Bastia, Catane, Faro, Héraklion, Luxembourg, Londres et Tel Aviv), quatre au départ de Lyon (Rennes, Tel Aviv, Fuerteventura et Corfou) et quatre autres de Nice (Biarritz, Catane, Séville et Tel Aviv).

"Nous sommes convaincus que notre succès dépend d’un programme de vol large et ces 15 nouvelles lignes vont apporter encore plus de choix aux voyageurs français", a souligné dans un communiqué François Bacchetta, le directeur général d’EasyJet France. Ainsi, en créant ces nouvelles lignes, la compagnie aérienne souhaite ainsi renforcer sa place de deuxième compagnie en France, derrière Air France.

Suite à ces ouvertures, elle comptera à partir de l'été prochain un total de 250 lignes depuis et vers la France et entend donc augmenter son nombre de voyageurs. "Nous avons transporté près de 19 millions de passagers en 2017 et nous comptons passer à 20 millions en 2018" a expliqué François Bacchetta, cette fois-ci au micro de BFM Business.

Pour ceux qui seraient donc intéressés par ces nouvelles destinations et qui souhaiteraient s'y prendre à l'avance pour leurs prochaines vacances, il est d'ores et déjà possible de réserver les billets sur le site d'EasyJet ou bien sur l'application mobile.