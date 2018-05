Feria de Bayonne: la fête sera désormais payante

La rumeur courait déjà depuis quelques temps et provoque la colère des aficionados des Fêtes de Bayonne. La mairie a, en effet, annoncé lundi 14 que l'accès aux festivités traditionnelles dans la ville basque serait désormais payant.

Selon le journal Sud-Ouest, les fêtards devront s'acquitter de 5 à 8 euros pour participer aux fêtes les vendredis, samedis et dimanches de la prochaine édition (qui se déroulera du mercredi 25 au dimanche 29 juillet). Le prix du "pass" pour les trois jours n'est pas encore connu.

Le maire de la ville, Jean-René Etchegaray, a expliqué que cette décision a été "prise en responsabilité pour assurer la sécurité et la pérennité de cet événement". Et d'ajouter "il n’est pas normal que le coût des Fêtes de Bayonne soit uniquement à la charge des Bayonnais alors qu’elles accueillent près d’un million de festayres pendant 5 jours". L'édile a toutefois confirmé la gratuité des Fêtes pour tous les Bayonnais et pour tous les enfants.

Si plus d'un million de personnes ont participé à l'édition 2017, les Fêtes de Bayonne représentent un coût de près de deux millions d'euros pour le contribuable bayonnais. Cette année, le dispositif de sécurité sera encore renforcé et coûtera 500 000 euros supplémentaires. L'organisation prévoit 400 agents de sécurité au lieu de 250 l'an dernier.

La décision n'a pas fait que des heureux. Une pétition a même été lancée pour protester contre l'accès payant. "Changer l’ADN des Fêtes et effacer 80 ans de tradition en oubliant que les Fêtes de Bayonne sont avant tout des fêtes de rue, des fêtes populaires, universelles, qui ont vu des générations déambuler librement et gratuitement dans la ville", explique le communiqué. et de préciser que cette décision va "Transformer le festayre en consommateur créant l’attente de la part des festayres d’une contrepartie: «je paye, donc j'ai droit»".