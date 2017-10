Brive-la-Gaillarde: une avenue pour Jacques et Bernadette Chirac

L'avenue du président John Kennedy de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, va être rebaptisée. La décision a été prise jeudi 5 au soir par le conseil municipal de la ville. Avec l'accord de la famille, l'artère se nommera prochainement "Jacques et Bernadette Chirac" selon France Bleu Limousin.

C'est la première fois en France qu'une ville rend hommage à ce couple présidentiel de cette façon. Et pour l'occasion, la mairie a choisi de renommer la route la plus passante de Corrèze: 25.000 personnes l'empruntent chaque jour. De plus, des travaux d'un an viennent de se terminer.

"C'est une façon de leur dire merci", a expliqué le maire de la commune, Frédéric Soulier. "Ils ont tellement fait pour la Corrèze et notamment pour Brive", a-t-il confié. C'est d'ailleurs lui qui a proposé ce changement de nom au conseil. En devançant les critiques qui pourraient être faites il a aussi indiqué: "Habituellement, les gens ne sont plus là quand on donne leur nom à une route. Moi je pars du principe que les gens encore là font partie de celles et ceux à qui la collectivité puisse rendre hommage en temps de vie".

Dans une lettre, Bernadette Chirac s'est dite "infiniment" touchée du "grand honneur" que la commune de Brive-la-Gaillarde leur faisait.

Dans le monde, déjà une rue a le nom de l'ancien président de la République: elle se situe en Palestine. Pas moins de deux musées portent aussi le nom de l'ancien chef d'Etat: le musée du Quai Branly et le musée de Sarran, situé en Corrèze.

Jacques et Bernadette Chirac ont tous deux siégé au conseil général du département auquel ils sont très attachés.