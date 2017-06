JO-2024: Paris en forme olympique vendredi et samedi avec de nombreuses animations prévues, la météo au rendez-vous? (photos)

Il ne reste plus que trois mois au Comité international olympique pour prendre sa décision. Paris ou Los Angeles? L'organisateur des Jeux olympiques d'été en 2024 sera connu après le vote du 13 septembre à Lima, la capitale du Pérou. Emmanuel Macron a d'ailleurs déjà prévu de s'y rendre. Espérant porter chance à la candidature de Paris.

Dans cette dernière ligne droite, tous les moyens sont bons pour amadouer le CIO et montrer que Paris et les Parisiens sont vraiment prêts à organiser ces JO-2024. Pour impressionner le jury, deux journées olympiques ont été organisées ce vendredi 23 et samedi 24, aves de nombreuses animations ouvertes au public.

#Paris2024 : Carte des sites de démonstration des disciplines olympiques aujourd'hui et demain à #Paris. #AFP pic.twitter.com/AKc2FIQHCl — Benjamin Sabbah (@bsabbah) 23 juin 2017

Et la météo sera du côté des Parisiens pendant ces deux jours car si la canicule a amorcé un retrait ce vendredi, avec un air plus frais et un peu de grisaille en milieu de journée, le soleil sera de la partie et les températures resteront estivales, sans pour autant rendre l'atmosphère étouffant, comme cela a été le cas depuis lundi 19 et le début de l'épisode caniculaire.

Pour promouvoir les JO-2012, finalement attribués à Londres, les Champs-Elysées s'étaient transformés en piste d'athlétisme géante en 2005. Alors pour conjurer le sort, et pour impressionner encore plus, le comité olympique français a choisi d'installer une piste de 100m… sur la Seine! Au niveau du pont Alexandre III. Le fleuve ne sera pas consacré qu'à l'athlétisme puisque des démonstrations de kayak, avec Tony Estanguet aux manettes, sont également prévues.

Au total, 33 sports seront présentés sur une superficie de 250.000 mètres carrés divisés en dix zones, du Pont Sully au quai d'Orsay, mais aussi sur la place de l'Etoile, transformée pour l'occasion en vélodrome. Pour les petits comme pour les grands, il y en aura pour tous les goûts. Une manifestation festive et sportive à ne pas rater.