Job de rêve: testez des villas de luxe pour 9.200 euros par mois

Non, vous ne rêvez pas, le site Third Home propose un job de rêve où l’heureux élu pourra se prélasser dans les plus belles villas du monde. Il s’agit d’une mission de trois mois tous frais payés (transport, logement et nourriture) pour un salaire de 9.200 euros par mois soit environ 10.000 dollars. Imaginez-vous en train de siroter un cocktail au bord de la piscine d’une somptueuse maison mexicaine, tentant non? En contre partie, il faudra rédiger des posts Instagram, Facebook, Twitter et écrire sur le blog du site pour partager cette expérience avec les internautes.

> Qui peut postuler?

Si vous aimez l’univers du luxe, les voyages, le soleil, les cocotiers et les réseaux sociaux, ce job est idéal. Pour postuler à cette expérience hors du commun, voici ce qui est obligatoire: être bilingue, avoir plus de 18 ans, le permis de conduire, un passeport valide et un casier judiciaire vierge. Le CDD commence à la fin de l’été 2017 et se termine à la fin de l’automne. De ce fait, il faudra être disponible pendant trois mois et avoir d’excellentes compétences en rédaction pour raconter toutes ces aventures.

Petit bonus: pour ceux qui ne voudraient pas partir seul, il est possible d'emmener une autre personne. Seul hic, l'invité devra payer ses frais de transport et d’alimentation. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.

> Comment postuler?

Pour postuler c’est très simple: il suffit d'envoyer une candidature sous forme de vidéo d’une minute à l’adresse mail suivante: bestjobontheplanet@thirdhome.com. Attention, il ne reste que quelques heures pour postuler car le recrutement se termine ce jeudi 30 à 23h59. Bonne chance!