Journées du patrimoine 2017: où emmener ses enfants en Ile-de-France?

Nul besoin de faire garder ses enfants. A l'occasion des Journées du patrimoine, prévues le week-end des 16 et 17 septembre, des dizaines de lieux proposent aux parents des activités adaptées pour les adolescents et les plus petits. Ainsi, pour profiter au mieux de ces instants en famille, FranceSoir a répertorié les endroits en Ile-de-France susceptibles de faire plaisir à tout le monde.

Il est par exemple recommandé de se rendre, au cours de ces deux jours, au plus petit cirque du monde à Bagneux (Hauts-de-Seine) qui proposera aux parents et aux enfants de s'initier aux arts du spectacle grâce à de nombreux ateliers. Une visite du chapiteau est également prévue. De son côté, la Maison Bucherer dans le IXe arrondissement de la capitale proposera de découvrir l'univers de l'horlogerie avec au programme plusieurs animations dont un jeu de piste pour les 10-15 ans.

Quant aux enfants qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, ils aimeront probablement découvrir le métier de soldat du feu. Ainsi, au musée départemental des Sapeurs-Pompiers du Val d'Oise, ils pourront apprendre les gestes qui sauvent mais aussi à manier une lance à incendie. Ceux qui préfèrent en revanche le milieu du spectacle pourront se rendre au musée des Arts Forains, située dans le XIIe arrondissement de la capitale, où des animations seront proposés par de nombreux artistes (musiciens, acrobates, etc.).

Quant à la Fondation Louis Vuitton, elle proposera elle aussi de nombreuses activités dédiées aux enfants comme un parcours autour de l'architecture qui sera ponctuée par des étapes-jeux permettant de découvrir une oeuvre, un détail insolite ou bien un matériau.

Au total, plus de 17.000 monuments en France et bien davantage en Europe sont à découvrir lors de ces Journées du patrimoine organisées sur le thème "Jeunesse et Patrimoine". Pour rappel, plus de 12 millions de visiteurs, un chiffre comparable à ceux des trois années précédentes, avaient participé l'année dernière aux 33e Journées du patrimoine.