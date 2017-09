Journées du patrimoine 2017: que faire à Paris ce week-end?

Qu'il pleuve ou qu'il vente, les Français risquent de ne pas rester chez eux ce week-end. Car c'est le grand retour des Journées du patrimoine, prévues cette fois-ci les 16 et 17 septembre. A Paris par exemple, cet évènement est l'occasion de découvrir des lieux emblématiques comme les palais de la République: le Palais-Bourbon (siège de l’Assemblée nationale), l’Hôtel de Lassay (siège de sa présidence), le Palais du Luxembourg où siège le Sénat, le "Petit Luxembourg" (siège de la présidence du Sénat), l'Hôtel Matignon et bien évidemment le Palais de l'Elysée.

Mais les Journées du patrimoine ne se résument pas qu'à la découverte d'institutions ou de châteaux, ennuyeux pour certains. Ainsi, il est également possible de découvrir des lieux insolites (à découvrir ici dans le détail). Dans le lot: la visite du Crazy Horse ou bien celle de la station de métro dédiée au cinéma où des dizaines de tournages de films, séries et publicités sont réalisés chaque année.

Alors, celles et ceux qui seraient intéressés par cet évènement culturel peuvent d'ores et déjà se rendre sur le site du ministère de la Culture où une carte interactive (disponible également ci-dessous) leur permettra de découvrir tous les lieux à découvrir à proximité de chez eux.

Au total, plus de 17.000 monuments en France, et bien davantage en Europe, sont à découvrir à cette occasion. Et cette fois-ci, la volonté a été de se focaliser sur le thème "Jeunesse et Patrimoine". Pour rappel, plus de 12 millions de visiteurs, un chiffre comparable à ceux des trois années précédentes, avaient participé l'année dernière aux 33e Journées du patrimoine, sur le thème "Patrimoine et citoyenneté".

La carte des événements des journées du patrimoine 2017: