Journées du patrimoine: que visiter près de chez soi, et comment le trouver (carte)

Les Journées du patrimoine ont lieu ce week-end des samedi 16 et dimanche 17 septembre. Elles sont notamment célèbre pour permettre au public d’entrer dans les lieux de vie du pouvoir, l’Elysée en tête. Mais il y a bien plus que cette (belle) vitrine à découvrir au sein du vaste patrimoine français et en tout ce sont plus de 17.000 sites en France qui sont à voir lors de cette édition. C’est presque trop pour se décider.

Fort heureusement, le ministère de la Culture a mis en place un site dédié afin d’aiguiller les visiteurs grâce à une carte interactive. Celle-ci met en évidence la vaste répartition des activités possible ce week-end à travers la France. Si environ 1.600 visites sont proposées en Ile-de-France, il y en a toujours au moins une à proximité.

Le choix est tellement vaste que le système propose de nombreux filtres afin de choisir sa destination le plus facilement possible. Le premier est bien sûr celui du prix. Car si la gratuité est de mise pour les édifices publics, certains monuments ou événements privés restent payants, souvent à tarif préférentiel. Il est donc possible de filtrer par condition de prix.

Mais il est également possible de choisir en fonction des différents type d’événements, de la visite "classique" de musée ou de monument, avec ou sans guide, aux spectacles et concerts en passant par les fouilles archéologiques et les animations destinées aux plus jeunes. Pour cela il faut se rendre sur le site dédié en cliquant ici.

Pour cette édition, les Journées du patrimoine ont pour thème "Jeunesse et Patrimoine". Pour rappel, plus de 12 millions de visiteurs, un chiffre comparable à ceux des trois années précédentes, avaient participé l'année dernière aux 33e Journées du patrimoine, sur le thème "Patrimoine et Citoyenneté".