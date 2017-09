Journées européennes du patrimoine: "jeunesse et patrimoine" au menu de cette édition 2017

C’est un rituel qui se déroule depuis 34 ans. Chaque année à la mi-septembre des milliers de bâtiments ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir aux citoyens européens des lieux qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. Cette année, samedi 16 et dimanche 17, ce sont plus de 17.000 monuments en France et bien davantage en Europe qui sont à découvrir. Si l’initiative est née en France en 1984 grâce à Jack Lang sous le nom de "Journées Portes ouvertes des monuments", elle s’est ensuite élargie à l’ensemble de l’Europe l’année suivante via le Conseil de l’Europe, une organisation regroupant de nos jours 47 pays. L’Union européenne s’est ensuite greffée à ce grand moment de partage culturel dès 1991, puis les deux institutions européennes ont joint leur force en 1999 afin d’en faire une initiative commune et accroître son rayonnement. Depuis, le succès des Journées européennes du patrimoine ne se dément pas avec un nombre de pays participants passant d’une dizaine en 1985 à cinquante aujourd’hui pour pas moins de trente millions de visiteurs.

Cette année, si en Europe le thème choisi est "Patrimoine et nature: un paysage de possibilités", pour promouvoir la diversité des terres européennes et mettre en avant les Itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe, en France la volonté a été de se focaliser sur le thème "Jeunesse et Patrimoine". Comme l’annonce Françoise Nyssen, ministre de la Culture, le but est de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du patrimoine, mais aussi de souligner leur engagement sur ce sujet. En effet, de par ses actions la jeunesse contribue aussi à valoriser le patrimoine culturel partout en Europe notamment grâce à différents programmes de mobilité qui visent à promouvoir les valeurs et la richesse de l’Union européenne comme le service volontaire européen ou le corps européen de solidarité.

C’est afin de promouvoir la jeunesse et le patrimoine que le Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe Paris (29 avenue de Villiers, 75017 Paris) ouvrira ses portes aux Franciliens et proposera de découvrir l’Europe et la diversité de sa culture et des actions qu’il est possible de réaliser en sa faveur. L’ouverture des portes sera précédée le vendredi 15 septembre de 18h30 à 20h30 par une conférence consacrée à Jules Février, l’architecte à l’origine de l’Hôtel Haviland, nouveau lieu de résidence du Centre d’information dans le 17eme arrondissement. Le samedi et dimanche après-midi, de 14h à 17h, différentes associations (Mouvement européen-France, Erasmus Student Network, Association Jean Monnet, Conseil de l’Europe, Unesco) tiendront des stands d’information et mettront en place des animations. L’Erasbus, un bus qui sensibilise les Français sur le programme Erasmus+ et qui fera le tour du pays pendant un mois à partir du 20 septembre, sera également présent. Une belle occasion de mêler mobilité, patrimoine et citoyenneté européenne lors de ces journées de découvertes festives!

La carte des événements des journées du patrimoine 2017:

(Avec la contribution du Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe de Paris)