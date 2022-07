L’arnaque au QR code, escroquerie de l'été

Depuis quelques étés, les vacanciers se sont habitués à voir des QR codes un peu partout, notamment pour effectuer un suivi des cas contacts Covid dans les lieux touristiques. Profitant de cette pratique devenue commune, des arnaqueurs ont mis en place une arnaque pour piéger les touristes.

Selon une information du Parisien, des QR codes à scanner dans des sites touristiques, en théorie pour lire des menus ou télécharger une application, renvoient en réalité vers des sites qui compromettant les téléphones de ceux qui s’y rendent. Les malfaiteurs repèrent ces QR codes proposés par les sites touristiques, et collent par-dessus des faux QR codes malveillants. Le cybercriminel peut même imiter le site proposé au départ pour tromper plus facilement l’utilisateur, et collecter des données personnelles.

En février dernier, le FBI avait déjà mis en garde contre cette pratique de cybercriminels, qui falsifient les QR codes “dans le cadre d'efforts illégaux visant à voler les informations de connexion et les informations financières des utilisateurs via des sites malveillants.” Cette pratique a été signalée partout dans le monde : en Asie, en Allemagne et aux États-Unis, où des QR codes ont été détectés sur les parcmètres pour amener les utilisateurs vers des sites de paiement frauduleux. Dans ce cas-là, au lieu de payer le stationnement, la victime transmet malgré elle ses informations de paiement aux escrocs.

Selon le Parisien, malgré le fait que cette arnaque n’ait pas encore été signalée en France, les vacanciers doivent faire très attention à ne pas utiliser d’éventuels QR codes falsifiés lors de leurs vacances.