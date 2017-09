Mur de protection de la Tour Eiffel: les travaux vont débuter le 14 septembre

Un grand chantier va bientôt entourer la Tour Eiffel. Les travaux du mur de verre devant entourer le monument parisien, l'un des plus visités au monde, doivent commercer le 14 septembre prochain, comme l'a officialisé la mairie de Paris mardi 5. Sans retard, ils ne devraient pas durer plus de dix mois, puisque la fin annoncée est le 13 juillet 2018. La Dame de Fer devrait donc s'être parée de verre et être prête pour les célébrations de la fête nationale française.

Ce mur de verre sera transparent et mesurera trois mètres de haut. Il sera bien évidemment pare-balles. Le coût global des travaux, qui incluent aussi la mise en place de plots anti-voiture-bélier et l'installation de caméras de surveillance supplémentaires, a été estimé à 300 millions d'euros.

Outre ce montant astronomique qui fait grincer des dents certains riverains, les nuisances sonores et autres dégâts adjacents suscitent de nombreuses craintes dans le voisinage.

Le fait que le mur entourera aussi une partie des jardins et du Champ-de-Mars dérange. "Nous n’allons pas faire la queue pour pouvoir aller dans ces jardins pour promener notre enfant. On ne va plus avoir que des touristes dans ces espaces, c’est une privatisation une exclusion d’un certain public du Champ-de-Mars", s'est exclamé Jean-Sébastien Fachet, président de l'association "Les amis du Champ-de-Mars", auprès de BFMTV.

En février, quand la mairie de Paris avait annoncé la construction de ce mur, à des fins de sécurité en cette période de menace terroriste, d'autres éléments avaient rajouté au scepticisme des Parisiens. On s'inquiétait par exemple que cela est un impact sur le tourisme et sur le taux de fréquentation de la Tour Eiffel. Car en plus, les tarifs pour la visiter devraient augmenter à l'issue des travaux.

Le Conseil de Paris doit justement décider fin septembre du prix du billet pour monter tout en haut de la Dame de Fer. Il est aujourd'hui de 17 euros (pour le tarif maximum), et pourrait passer à 25 euros, se rapprochant ainsi des autres grands monuments touristiques mondiaux comme l'Empire State Building à New York (32 euros minimum) ou encore le Shard de Londres (30 euros).