Nouvelle-Zélande: un fleuve reconnu comme être vivant, une première mondiale

Le Whanganui est le troisième plus long fleuve de Nouvelle-Zélande et il a été reconnu comme une entité vivante par le parlement mercredi 15. C'est une première mondiale, auparavant jamais un tel événement ne s'était produit.

Le peuple Maori et plus exactement une tribu locale se battait depuis près de 150 ans pour que leur fleuve sacré obtienne"une reconnaissance de la connexion profondément spirituelle entre la tribu Whanganui et son fleuve ancestral" a déclaré le ministre de la Justice Chris Finlayson à l'AFP.

Appelé Te Awa Tupu en Maori, le fleuve aura dorénavant "tous les droits et les devoirs attenants" à son nouveau statut a souligné Chris Finlayson.

La tribu qui s'est battu durant toutes ses années s'est vu rembourser les frais judiciaires dépensés durant son long combat: le gouvernement lui a versé 80 millions de dollars néo-zélandais (soit l'équivalent de 52 millions d'euros). Près de 30 millions de dollars (20 millions d'euros) ont aussi été donnés à la tribu, cette fois-ci pour améliorer l'état du fleuve.

"Du point de vue d'un Whanganui, le bien-être de la rivière est directement lié au bien-être des personnes. (...) C'est donc important qu'il soit reconnu comme ayant sa propre identité" a expliqué Adrian Rurawhe, un membre de la communauté Maori.

Les tribus sont installées sur les rives du fleuve Whanganui depuis des centaines d'années et les colons britanniques ont eux aussi pris place au bord du cours d'eau à leur arrivée au XIXème siècle.