Pourquoi les touristes chinois aiment l'Italie

Plus que tout autre pays européen, les touristes chinois ont jeté leur dévolu sur l'Italie. La tendance contribue à revitaliser les villages dépeuplés du pays de la dolce vita.

Oubliez la France, l'Allemagne ou la Grèce - l'Italie est désormais la destination européenne la plus populaire pour les touristes chinois. Les chiffres devraient continuer de croître en 2020, désignée «Année de la culture et du tourisme Italie-Chine». L'année prochaine marquera également le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Selon les autorités italiennes du tourisme, environ 3,5 millions de voyageurs chinois avaient visité l'Italie cette année à la fin du mois d'octobre, et ces touristes choisissent de plus en les destinations décalées.

Une province pittoresque

"Les visiteurs chinois découvrent et tombent amoureux de petits villages ruraux pittoresques comme dans la région des Abruzzes, où vivent peu d'habitants", explique Gianfranco Bonacci, un expert culturel basé à Abruzzes, une province pittoresque de la mer Adriatique.

Un luxe inconnu chez eux

«Ces spots sont loin des destinations grand public. Ce qui attire les touristes chinois, c'est la chance d'avoir une part de solitude et de silence à eux seuls», ajoute Bonacci, qui a travaillé pour des sociétés italiennes de services publics en Chine.

«C'est un luxe que beaucoup n'ont pas chez eux où tout est confiné, réglementé et limité en raison de la densité de la population, et où les espaces sont« collectifs ». Dans les hameaux des Abruzzes, ils respirent de l'air frais et non pollué, peuvent regarder le ciel clair et regarder les étoiles.»

Château dans le ciel

Ils échappent au stress et à la pression de la vie quotidienne dans de petits villages isolés et de villes anciennes de la province.

Avec seulement 1100 habitants, Roccascalegna est l'un de ces villages médiévaux des Abruzzes. Ses vieilles maisons en pierre sont situées au pied d'une forteresse surnommée le «Château dans le ciel», qui fait saillie d'une falaise de basalte au-dessus d'un précipice à couper le souffle. Les voitures sont garées à l'entrée du village et les clients se promènent sur d'anciens sentiers à dos d'âne faits de pierres brutes taillées dans la roche dentelée de la colline.

Voyage pieds nus

La forteresse est devenue un lieu de niche pour les mariages parmi les couples asiatiques, qui grimpent la colline jusqu'à la chapelle de la forteresse. Les talons ne sont pas recommandés dans les escaliers raides et inégaux, donc certains entourages nuptiaux font le voyage pieds nus.

Bonacci pense qu'en découvrant l'attrait de ces lieux oubliés, les visiteurs chinois peuvent s'intéresser davantage à la préservation du patrimoine architectural de leur propre pays à leur retour.

Tendance à chérir le passé

"Le paysage rural chinois est parsemé de villages fantômes qui ont été abandonnés pour développer de nouvelles villes", dit-il. «En poursuivant la croissance économique, des éléments du patrimoine culturel chinois ont disparu, mais visiter l'Italie leur a montré une perspective différente. Ici, nous avons tendance à chérir notre passé. Les Chinois ont commencé à voir et à admirer comment les vieux lieux peuvent être un trésor et comment même des ruines peuvent être ramenées à la vie. »

L'Italie est parsemée de 6 000 villages oubliés, tandis que 15 000 autres sont menacés de dépeuplement. Beaucoup sont pittoresques et certains extraordinairement beaux.

Ville mourante

Fondée il y a plus de 2500 ans par les Étrusques préromains, Civita di Bagnoregio est perchée sur un plateau de roche volcanique entourée de ravins escarpés et abrite seulement une douzaine d'habitants. Surnommée la «ville mourante», car menacée par l'érosion constante des sols, le village n'a pas de rues. Une seule passerelle en métal la relie à la route principale ci-dessous, où certaines boutiques et magasins environnants arborent désormais des panneaux écrits en chinois.

«Il y a des voyagistes chinois qui amènent les gens à des visites guidées pour prendre des selfies, mais aussi des visiteurs chinois solitaires de classe supérieure qui apprécient la beauté écrasante d'un tel endroit», explique Paolo Crepet, propriétaire de l'hôtel-boutique du village, Corte della Maestà.

Anciens sites romains

Un nombre croissant de touristes chinois à la recherche d'une expérience de voyage particulière en Italie choisissent de séjourner dans ces stations dites dispersées qui sont réparties sur d'anciens sites romains.

Il s'agit d'un modèle d'hébergement révolutionnaire dans lequel les chambres et les installations sont réparties dans un village plutôt que dans un seul bâtiment. Vous dormirez dans d'anciennes habitations d'agriculteurs et de paysans et dînerez dans des donjons.

Station balnéaire dispersée

La tendance, qui fait revivre un certain nombre de villages italiens dépeuplés, séduit les touristes chinois désireux de savourer un monde perdu où ils peuvent profiter de l'authenticité et des traditions italiennes, explique Giancarlo Dall'Ara, professeur de marketing dans le tourisme et consultant pour les régions et destinations touristiques italiennes.

Selon Dall'Ara, qui est fréquemment en contact avec des développeurs chinois et qui croit beaucoup au prototype de station balnéaire dispersée, la tendance a un potentiel énorme et pourrait être exportée en Chine pour aider à sauver des villages ruraux oubliés.

Cours de mandarin

"Détruire et reconstruire à partir de zéro, comme les Chinois ont tendance à le faire, n'est pas la meilleure solution", dit-il. «La préservation et la transformation architecturale sont la clé d'un développement innovant et durable. Les vieilles maisons peuvent être remodelées avec le confort moderne, et c'est un vrai progrès. »

L'île méridionale italienne de Sicile a également connu un boom du tourisme chinois. De nouveaux accords ont récemment été signés entre les autorités régionales et les principaux voyagistes chinois pour attirer davantage de touristes chinois. Des cours de mandarin sont régulièrement organisés pour enseigner aux propriétaires d'hôtels locaux comment servir au mieux la clientèle de l'Empire du Milieu.

Traduction de FranceSoir d’un article su South China Morning Post 12 décembre 2019: 12 h 40, de Silviia Marchetti