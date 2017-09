Programme des Journées du patrimoine 2017: la liste des lieux à visiter à Paris et en proche banlieue

Dans le cadre des Journées du patrimoine, ce week-end du 16 et 17 septembre, les Français vont pousser les portes de milliers de bâtiments, dont la plupart sont inaccessibles au public en temps normal. A Paris, la liste des lieux à visiter, disponible sur le site du ministère de la Culture, est longue mais promet aux visiteurs de belles découvertes.

> Les lieux historiques et juridiques

Tout d'abord, pour les personnes qui sont intéressés par l'histoire et les hauts-lieux de pouvoir, il est recommandé d'aller visiter le Palais de l'Elysée malgré les longues heures d'attente. Les curieux pourront également se rendre au Palais-Bourbon (siège de l’Assemblée nationale), à l'Hôtel de Lassay (siège de sa présidence), au Palais du Luxembourg où siège le Sénat, au "Petit Luxembourg" (siège de la présidence du Sénat) ou encore à l'Hôtel Matignon. La Cour de Cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, ouvre également ses portes.

> Les musées

Pour les férus de musées en tout genre, il ne faudra pas faire l'impasse sur l'Osmothèque de Versailles qui propose à ses visiteurs un voyage olfactif ou bien sur le musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Il est également intéressant de se rendre au musée Safran, situé à Réau (Seine-et-Marne), lequel propose de nombreuses d'activités qui pourront plaire aux grands comme aux plus petits.

> Les lieux insolites

En revanche, pour ceux qui ont un penchant pour les endroits secrets ou insolites, mieux vaut alors faire la visite du Crazy Horse ou bien celle de la station de métro dédiée au cinéma où des dizaines de tournages de films, séries et publicités y sont réalisés chaque année. D'autres visites risquent également d'attirer beaucoup de monde comme la Maison de la radio, le siège de la maison de luxe Lancel ou encore les bureaux de France Télévisions. Il est également conseillé de se rendre au BHV Marais, établissement qui a totalement végétalisé son toit de 1.500 mètres carrés. Au total, ce coin de verdure inattendu abrite pas loin de 23.000 plantes. Enfin, pour ceux qui aiment l'aéronautique, il est possible, grâce à la participation de l'aéroport d'Orly, de voir les pistes de décollage et d'atterrissage sous un autre angle.

Pour plus d'informations sur les endroits où se rendre, il ne faut pas hésiter d'ailler sur le site du ministère de la Culture où une carte interactive (disponible également ci-dessous) permettra de découvrir tous les lieux à visiter à proximité de chez soi.

Au total, plus de 17.000 monuments en France, et bien davantage en Europe, sont à découvrir à cette occasion. Et cette fois-ci, la volonté a été de se focaliser sur le thème "Jeunesse et Patrimoine". Pour rappel, plus de 12 millions de visiteurs, un chiffre comparable à ceux des trois années précédentes, avaient participé l'année dernière aux 33e Journées du patrimoine, sur le thème "Patrimoine et Citoyenneté".