Provence-Alpes-Côte d'Azur: Christian Estrosi lance un jeu-concours pour gagner un séjour à vie (VIDEO)

Plus de huit mois après l'attentat à Nice, les touristes se font plus rares. Alors pour les faire revenir sur la Côte d'Azur, Christian Estrosi a annoncé ce vendredi 31 au matin le lancement de l'opération "French Merveilles", en partenariat avec le site de réservation de voyages, TripAdvisor. Cette démarche inédite en Europe et internationale vise à promouvoir la destination à travers une vaste campagne de communication. "Nous avons une marque forte, elle s’appelle Provence-Alpes-Côte d’Azur et elle sera ainsi présentée à travers le monde", a expliqué ce vendredi Christian Estrosi lors d'une conférence de presse. Sur Twitter, il est revenu plus en détails sur les rouages de ce partenariat: "lorsqu'un client cherchera une destination associée à la France sur TripAdvisor, un bandeau apparaitra pour promouvoir notre destination", a-t-il écrit.

Et pour faire saliver les internautes, la région a décidé d'organiser un jeu-concours intitulé "Ad Vitam French Merveilles" avec à la clé un séjour au bord de la mer ou au pied des montagnes. "Chaque année, pendant 5 ans, nous ferons gagner un voyage à vie en Provence-Alpes-Côte d'Azur à deux personnes", a-t-il écrit sur le réseau social précisant que le concours était ouvert aux participants du monde entier avec un voyage sur un thème différent chaque année comme le festival de Cannes ou encore les Alpes. Pour s'y inscrire, il suffit simplement de se rendre sur le site dédié et d'y livrer quelques informations. Il sera clos le 31 août prochain.

Pour celles et ceux qui ne se connaissent pas la région, il faut savoir qu'elle s'entend sur 31.400 km², qu'elle recensait en 2016 4,9 millions d'habitants, 900 km de côtes, 68 stations de sport d'hiver, sept parcs naturels régionaux, 2.200 monuments historiques, cinq sites classés au patrimoine mondiale de l'Unesco et surtout beaucoup de soleil (aux alentours de 300 jours). D'après les chiffres recueillis par Christian Estrosi, la fréquentation touristique de la région PACA a subi une baisse après l'attentat commis le 14 juillet à Nice sur la Promenade des Anglais, une attaque qui a fait 86 morts.

(Voir ci-dessous la vidéo du jeu-concours):