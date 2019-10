Réserver sur Airbnb, Booking ou Homeaway : fini le casse-tête des multiples plateformes

Trouver la location idéale pour ses vacances prend du temps et peut même devenir un parcours du combatant. La multitude de plateformes que sont Airbnb, Booking ou HomeAway, l'offre de logement très large, les process de réservation plus ou moins longs et les aléas des annonces non mises à jour rendent l'opération difficile. Des comparateurs de services de location saisonnière se sont lancés sur ce marché pour faciliter le recherche et la réservation de vacances.

Faites des économies grâce à la comparaison automatique

Il n'est pas rare de retrouver une même annonce de location de courte durée sur différentes plateformes, mais selon les frais des plateformes ou les services ajoutés, les prix peuvent différer. Holidu, comparateur de location saisonnière utilise une technologie de reconnaissance d’image, qui détecte la même chambre, ou la même maison, sur différentes plateformes (600 sites web différents, dont Airbnb, Booking.com et HomeAway) et vous indique le tarif le moins élevé pour le logement et la date que vous recherchez.

Un outil pour les propriétaires

Selon le PDG de Holidu Johannes Rudolf, "il existe un taux élevé de réservations rejetées car les différents sites ne synchronisent pas les calendriers et les propriétés sont réservées en double par différentes plateformes." Grâce à une interface dédiée, il est possible pour les propriétaires d'accéder à la synchronisation de calendriers ainsi qu'à d’autres outils pour améliorer la conception de leurs annonces : création de descriptions multilingues, recherche de photographies professionnelles, et service de communication avec les voyageurs.

Ce service est conçu tout particulièrement pour les propriétaires souhaitant optimiser le temps passé à la gestion de la location de leur bien et qui souhaitent que leur offre touristique soit visible du plus grand nombre.

Une série de start-ups pour optimiser la location touristique

Holidu n'est pas le seul moteur de recherche à agréger les sites de vacances à destination des particuliers. HometoGo, basé à Berlin, est un de ses principaux concurrents, et de nombreuses autres startups tentent de “secouer” le secteur de la gestion des locations de vacances.

Ce panorama d’innovation touristique autour de la location saisonnière appelée “la galaxie Airbnb” démocratise les nouvelles technologies appliquées au tourisme, soit à destination des particuliers, soit à destination des PME touristiques. Les outils numériques ne sont plus réservés aux grands groupes hôteliers !