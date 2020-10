Seine à Vélo : découvrez votre itinéraire pour rejoindre Paris à Deauville ou Honfleur en pédalant

Rejoindre Deauville, Honfleur ou Le Havre depuis Paris en pédalant, c’est désormais possible ! Depuis le 15 octobre, la véloroute la Seine à Vélo est en effet ouverte à tous et permet de découvrir de nombreuses richesses naturelles et patrimoniales du nord-ouest de la France.



Vous souhaitez partir en week-end au bord de la mer mais n’avez pas de voiture ? Optez pour le vélo. Depuis le 15 octobre, il est en effet possible de pédaler sur la voie cyclable qui part de Paris et relie Le Havre, Honfleur et Deauville. Cet itinéraire long de 450 kilomètres traverse ainsi huit départements : Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Eure, la Seine-Maritime et le Calvados.



Un parcours jalonné de quelques-unes des merveilles de l’architecture, de la nature et de la culture nationale : musée des impressionnismes de Cheverny, le Château Gaillard des Andelys ou encore l’abbaye des Jumièges, Rouen et son centre historique, le bourg de La Bouille et le parc naturel régional des Boucles de la Seine.



Pour programmer l’itinéraire et prévoir vos étapes et vos ravitaillements, rendez-vous sur la Seine à Vélo. Bien pensé, ce site dédié permet de préparer son itinéraire en fonction de ses qualités de cyclistes. Que vous débutiez, rouliez en famille ou que vous soyez un cyclotouriste aguerri en quête de côtes, vous pourrez facilement penser votre séjour sur les pistes de la Seine à Vélo.



Le projet, lancé en 2015, est bien entendu plébiscité par les amateurs de la petite reine, mais aussi par les défenseurs de l’environnement qui trouvent ici une formidable manière de promouvoir le tourisme vert !

