"Ramenez vos fesses": le clip très (très) sexy du Sri Lanka pour attirer les touristes (VIDEO)

A l'approche des beaux jours, le Sri Lanka tient à faire la promotion de son pays. Et le territoire semble avoir trouvé la solution pour attirer un maximum de touristes sur ses terres: un clip ultra sexy et sensuel. Dans ce spot publicitaire d'un peu plus d'une minute, les internautes peuvent suivre le fessier d'une femme de l'île dans plusieurs situations enviables: à la piscine, à la plage, en discothèque, sur une moto, un vélo ou un jet-ski mais aussi en plein effort physique… de quoi donner envie aux touristes (et surtout aux hommes) de prendre un aller simple direction la mer des Laquedives.

Puis, à la fin de la vidéo, le clip fait un gros plan sur un autre fessier, celui d'une femme d'un pays occidental. Elle se trouve devant une photocopieuse, dans un bureau. Un cadre beaucoup moins idyllique que celui admiré un peu plus tôt dans la séquence. Pour finir, le clip affiche comme slogan: "Ramenez vos fesses au Sri Lanka" .

Alors pour celles et ceux qui voudraient tenter l'aventure, il faut savoir que le Sri Lanka est une île lointaine de la route aux épices, autrefois connue sous le nom de Ceylan. Selon le site de voyages Asia, on dénombre 19,7 millions d’habitants dans ce pays où les endroits à visiter ne manquent pas. Pour les amoureux de la nature, mieux vaut se diriger vers le jardin botanique de Peradeniya, la réserve forestière de Sinharâja ou alors le parc national de Minneriya. Les aventuriers, eux, sont invités à faire du rafting sur la Kelaniya Ganga ou du surf à Arugam Bay. Quant à ceux qui préfèrent se cultiver, direction le temple bouddhiste de la Dent, la cité archéologique de Sigiriya ou encore le fort de Galle.

