Tempête Eleanor: le domaine skiable de Val Thorens fermé

Les amateurs de glisse vont devoir patienter un peu avant d'arpenter le domaine skiable de Val Thorens en Savoie. En effet, ce dernier est partiellement fermé ce mercredi 3 et jeudi 4 en raison des fortes chutes de neige qu'apporte avec elle la tempête Eleanor qui balaye actuellement une bonne partie de la France.

"Tout ce qui monte en altitude ne va pas fonctionner demain et après-demain. Seul le bas de la station sera ouvert car on attend 2,40 mètres de neige en 48 heures et des rafales de vent allant jusqu’à 200 km/h", a fait savoir un porte-parole de la station de ski la plus haute d'Europe, situé à 2.300 mètres d'altitude et dont les remontées mécaniques se hissent jusqu'à plus de 3.000 mètres.

Val Thorens détaille sur sa page Facebook d'autres mesures préventives: fermeture de la route avec Les Ménuires dans la nuit de mardi à mercredi, déclenchements d'avalanche sur le domaine skiable comme sur la route, fermeture des parkings dès 22h mardi "afin de ne pas envoyer de véhicule sur la route". Et d'ajouter: "Il faut privilégier les axes principaux, et être vigilants par rapport aux véhicules.

Les services de déneigement vont devoir travailler en continu pour évacuer la neige tombée en abondance".

A noter que cet épisode météorologique tempétueux provoque également un risque d'avalanche assez élevé sur l'ensemble du domaine des Trois Vallées dont fait partie Val Thorens.

Selon Météo-France, cette quatrième tempête de l'hiver est "d'intensité comparable" pour le vent à Carmen, sauf pour la Corse et la montagne où elle sera d'une "force peu commune".