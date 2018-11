Tourisme en Guadeloupe: quel est le meilleur moment de l'année?

La destination est prisée mais son calendrier ne correspond pas toujours aux périodes les plus communes des vacances des touristes: si la Guadeloupe est une destination qui peut s'avérer inoubliable, mieux vaut bien choisir sa période de départ.

Si le département ultramarin affiche des températures de l'air et de l'eau clémentes voire très favorables toute l'année, la différence entre la saison sèche et la saison humide peut tout changer pour un séjour. Or la saison humide dure justement de juin à novembre, englobant toute la saison estivale de l'Hexagone...

Avant de réserver votre vol pour la Guadeloupe, posez-vous la question: vaut-il vraiment mieux partir lors de vos congés estivaux, comme le font de nombreux touristes? Si vous optez pour cette stratégie, outre un prix des billets d'avion parfois élevé, vous arriverez dans la période de l'année où les précipitations sont les plus importantes sur la région monodépartementale. Vous risquez aussi de croiser la route d'un cyclone, notamment en août et en septembre. Enfin, c'est aussi à cette période de l'année que la visibilité sous-marine, pour les amateurs de plongée, est la plus mauvaise.

Mieux vaut donc se focaliser sur la période courant de décembre à avril, la saison dite "sèche" bien que les pluies n'y soient pas rares. Mais vous pourrez profiter majoritairement d'une chaleur constante autour de 25 degrés, et de quelques brises rafraîchissantes. Et vous éviterez l'encombrement aérien qui fait grimper les prix en flèche. A une seule condition bien sûr: pouvoir obtenir des congés bien mérités dans cette période inhabituelle pour oublier la grisaille à 6.700 kilomètres de la métropole!