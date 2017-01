TripAdvisor: le classement des meilleurs hôtels du monde, la France en bonne position

Comme chaque année, le site TripAdvisor vient de dévoiler son classement des meilleurs hôtels du monde, établi sur la base de millions de commentaires et d'avis recueillis en un an auprès des voyageurs du monde entier. Au total, 7.612 établissements de 109 pays sont référencés dans les catégories suivantes: "Meilleurs hôtels", "Luxe", "Bonnes affaires", "Petits hôtels", "Service", "Chambres d’hôtes", "En amoureux" et "En famille".

Et sans grande surprise, la France reste une destination touristique prisée et appréciée des voyageurs du monde entier. "Une nouvelle fois, la France démontre la qualité de son offre hôtelière en brillant avec 124 hôtels lauréats", a déclaré Artiné Mackertichian, le porte-parole de TripAdvisor. Et d'ajouter: "ce classement 2017 est une excellente source d'inspiration pour ceux qui envisagent de réserver de grands hôtels pour leurs voyages à venir, et l'enquête que nous avons menée en fin d'année auprès de notre communauté le démontre: 72% des voyageurs sont influencés par les distinctions +Best Of+".

La Réserve Paris-Hôtel de Spa remporte ainsi le prix du "Meilleur Hôtel de France". Les hôtels parisiens dominent ensuite largement le classement puisque la capitale compte 18 établissements parmi les 25 lauréats. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D'azur arrivent en seconde position avec chacune trois établissements primés dans le classement. Quant à la Bretagne, elle est également représentée avec un établissement dans le classement final.

Pour celles et ceux qui seraient donc intéressé(e)s par le classement des meilleurs hôtels français, TripAdvisor a dévoilé en complément le prix moyen d’une nuit ainsi que le mois le plus abordable pour s’y rendre. Selon l’enquête menée par le site de planification et de réservation de voyage, les Français dépensent en moyenne moins de 150 euros par nuit d’hôtel et privilégient le printemps (36% en avril et 37% en mai) pour leurs séjours à l’hôtel. D’autre part, ils seront 84% à privilégier un séjour à l’hôtel lors de leurs voyages en 2017.