Trois-Moutiers: le château de La Mothe-Chandeniers sauvé grâce à des milliers d'internautes

Plus d'1,6 millions d'euros, 18.600 contributeurs, de 115 pays différents (France, Etats-Unis, Afghanistan, Burkina Faso, Pérou…). Un record qui dépasse toutes les attentes. Lancé il y a près de trois mois, le financement participatif pour le sauvetage du château de La Mothe-Chandeniers, aux Trois-Moutiers dans la Vienne, s'est achevé lundi 25 au soir alors que les fêtards levaient une dernière coupe de champagne avant de dire au revoir à Noël.

La magnifique demeure en ruine, construite au 18e siècle, cernée de douves, possédant plusieurs tours, était à l'abandon depuis des années. Sans toit, le château s'était laissé envahir par la végétation et toute la structure commençait à moisir. Une étude va d'ailleurs devoir être menée pour en évaluer les dégâts et prévoir les travaux en conséquence.

Dans les mois et années à venir, le château va pouvoir être rénové grâce aux 25.000 heureux copropriétaires: sur les 18.613 contributeurs, certains ont acheté via la plateforme de financement participatif dartagnans.fr plusieurs parts pour offrir un bout de château à un proche à Noël. Le bout de château était à 50 euros.

L'idée est, selon le descriptif de l'opération sur le site, de "construire un véritable projet collaboratif et participatif".

L'objectif de 500.000 euros, somme sur laquelle le propriétaire âgé de 82 ans avait conclu un compromis de vente, a été largement dépassé.

"C’est un record en France et sans doute en Europe en termes de fonds levés et de contributeurs" a affirmé mardi à l’AFP Romain Delaume, PDG de dartagnans.fr, qui a lancé en octobre l’opération d’achat collectif avec l’association Adopte un château, réseau d’aide et conseil aux châteaux en danger.

Que deviendra ce bijou architectural? Lieu culturel, résidence d'artistes, chambres d'hôtes, organisations d'événements… Toutes les suggestions des donateurs vont être sérieusement étudiées.