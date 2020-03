7 conseils pour optimiser sa connexion Wifi et 4G pendant le confinement

Si le réseau français semble en mesure d’absorber l’augmentation de la consommation de Wifi liée au confinement, les opérateurs communiquent quelques bonnes pratiques pour éviter les risques de surcharge du réseau.

Alors que l’immense majorité des Français est confinée à domicile, les réseaux Internet et mobile sont particulièrement sollicités depuis le 17 mars. Télétravail, visionnage de vidéos en ligne, école à la maison… Le trafic moyen a largement augmenté ces derniers jours. Mais si les opérateurs de télécommunication assurent que les réseaux sont suffisamment forts pour supporter cette hausse des connexions, les autorités font preuve de prudence. Pas question, en effet, de prendre le risque de fragiliser cet outil absolument vital en période de confinement, tant pour garantir le lien social que pour soutenir la vie économique.

Face à la montée en charge des infrastructures, les opérateurs ont appelé à des usages « choisis » et à une « responsabilité numérique », a expliqué le président de la Fédération française des télécoms Arthur Dreyfuss.

Sur son site Internet, l’opérateur Orange émet des recommandations simples pour limiter notre usage de la bande passante sans pénaliser notre besoin d'Internet pour travailler, communiquer ou se divertir.

- Privilégier le wifi et l’optimiser

Dès que possible, il est recommandé d’utiliser le réseau Wifi plutôt que 3G ou 4G, y compris pour téléphoner avec son smartphone. Le partage de connexion du téléphone qui utilise le réseau 4G ne doit être utilisé qu'avec parcimonie, lorsque le réseaux Wifi n'est pas suffisant.

Pour optimiser sa connexion, Orange conseille de placer la box au centre du lieu de vie ou à proximité des équipements utilisant le plus de wifi. L'idéal est de la placer en hauteur, sur un petit meuble, à environ 1 mètre du sol, sur un espace dégagé.

Les objets métalliques ou en verre, ainsi que certains appareils électroniques tels que le micro-ondes ou le babyphone doivent être éloignés de la box Internet. Il est également conseillé d'éteindre son décodeur lorsqu'on ne l'utilise pas afin de libérer de la bande passante.

- Privilégier le téléchargement au streaming

Afin d’éviter les pics de consommation à certaines heures, il est conseiller de télécharger les vidéos en Wifi pour les regarder ensuite hors connexion. Autre option pour éviter de surcharger la bande passante : limiter la qualité de l’image. L’opérateur rappelle en effet qu’il est inutile de regarder un contenu en qualité 4K sur un smartphone ou une tablette. Afin de limiter la consommation de bande passante, Netflix a réduit son débit de 25%, à la demande de l'Union européenne.

- Désactiver les transferts automatiques et les mises à jour automatiques

Il est recommandé de les lancer manuellement aux heures creuses afin de ne pas perturber les usages de type télétravail et ou de divertissement en journée.

- Désactiver la fonction autoplay de Facebook

L’autoplay de Facebook permet de lancer les vidéos automatiquement lorsque l’on passe dessus et consomme une grande quantité de données. Pour la désactiver, rendez-vous dans Paramètres / Vidéos et photos / Autoplay. Autre option : ne l’autoriser que lorsque le smartphone est branché au wifi.

- Réduire la qualité du son des applis de musique en streaming

Spotify, Deezer, Apple Music… Ces applications de streaming musical proposent différentes qualités sonores. Et plus elle est importante, plus elle consomme des données. Comme pour la vidéo, rappelle Orange, mieux vaut télécharger les albums que l’on écoute régulièrement plutôt que les écouter en streaming.

- Limiter les jeux vidéo en ligne

Ils sont très consommateurs de bande passante… Mieux vaut privilégier les jeux sur console sans Internet ou les jeux de société en famille !

- Trois conseils pour réduire la consommation de bande passante quand on télétravaille

Les 8 millions de télétravailleurs ont particulièrement besoin d’une bonne connexion Internet pour travailler mais peuvent également agir pour limiter la consommation de bande passante. Il est notamment conseillé de limiter les visioconférences. Il est bien sûr possible de faire des appels à plusieurs à partir de la plupart des téléphones mobiles.

Autre conseil : se connecter au VPN de l’entreprise seulement quand c’est nécessaire. Le Virtual Private Network n’a pas besoin d’être branché toute la journée.

Autre astuce pour réduire sa consommation de bande passante : désactiver le renvoi d’appel vers son mobile. Si c’est possible à distance, préférez indiquer votre numéro de mobile ou votre adresse email sur votre répondeur professionnel.